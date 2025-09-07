محافظ الدقهلية يتفقد حي غرب المنصورة ويأمر بالتحفظ على توك توك مخالف

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قام بجولة تفقدية داخل عدد من شوارع حي غرب المنصورة، مؤكدًا أن هذه الجولات تأتي في إطار حرصه على التواجد الميداني للوقوف على جودة الأداء وسرعة تلبية احتياجات المواطنين بمختلف القطاعات.

ولاحظ محافظ الدقهلية اثناء سيره بشارع عبد السلام عارف سير أحد مركبات التوكتوك، وأصدر توجيهاته لإدارة المرور بضبط المركبة والتحفظ عليها، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط الحركة المرورية، ومتابعة التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة، بالإضافة إلى متابعة التزام سيارات الأجرة "التاكسي" بالتعريفة الرسمية.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير شارع الجلاء، ووجه بضرورة الإسراع في الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المقرر، مشددًا على منع عودة الباعة الجائلين إلى الشارع، وأصدر تكليفات مباشرة الى محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بمتابعة الإشغالات بشكل يومي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وشملت جولة محافظ الدقهلية الميدانية شوارع الجمهورية، المشاية، الجلاء، وعبد السلام عارف، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود للحفاظ على مستوى النظافة الذي تحقق والحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المدينة.