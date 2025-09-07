قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد حي غرب المنصورة ويأمر بالتحفظ على توك توك مخالف

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولاته الميدانية  لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قام بجولة تفقدية داخل عدد من شوارع حي غرب المنصورة، مؤكدًا أن هذه الجولات تأتي في إطار حرصه على التواجد الميداني للوقوف على جودة الأداء وسرعة تلبية احتياجات المواطنين بمختلف القطاعات.

ولاحظ محافظ الدقهلية اثناء سيره بشارع عبد السلام عارف سير أحد مركبات التوكتوك، وأصدر توجيهاته لإدارة المرور بضبط المركبة والتحفظ عليها، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط الحركة المرورية، ومتابعة التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة، بالإضافة إلى متابعة التزام سيارات الأجرة "التاكسي" بالتعريفة الرسمية.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير شارع الجلاء، ووجه بضرورة الإسراع في الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المقرر، مشددًا على منع عودة الباعة الجائلين إلى الشارع، وأصدر تكليفات مباشرة الى محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بمتابعة الإشغالات بشكل يومي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وشملت جولة محافظ الدقهلية الميدانية شوارع الجمهورية، المشاية، الجلاء، وعبد السلام عارف، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود للحفاظ على مستوى النظافة الذي تحقق والحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المدينة.

الدقهلية محافظ غرب المنصوره

