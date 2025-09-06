قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
محافظات

توجيهات عاجلة لتحسين الخدمات.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي ببلقاس

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عيادة التأمين الصحي ببلقاس، لمتابعة انتظام العمل داخل العيادة، والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين.

ولاحظ " المحافظ " وجود تكدسات كبيرة داخل العيادة نتيجة زيادة أعداد المرضى، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم، وكان من أبرزها نقص بعض الأدوية الأساسية.

ووجه المحافظ، على الفور، بسرعة دراسة الموقف والعمل الفوري على حل جميع المشكلات لضمان راحة المرضى.

كما أصدر  "مرزوق " تعليماته لرئيس مركز ومدينة بلقاس بسرعة إنشاء استراحة انتظار للمرضى والمترددين بمساحة كافية تستوعب جميع المترددين على العيادة، على أن تكون الاستراحة مجهزة بمقاعد مريحة، وإضاءة مناسبة، لتوفير بيئة لائقة للمرضى أثناء انتظارهم.ولمنع التكدسات وتنظيم دخول المرضى.

ووجّه "المحافظ" بضرورة تزويد الاستراحة بنظام صوتي لتنظيم عملية الدخول إلى العيادة بالترتيب، بما يضمن سير العمل بشكل أكثر انسيابية وكفاءة.

كما كلف "مرزوق" الدكتور محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، بالتنسيق الفوري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتزويد عيادة بلقاس وكافة العيادات التابعة على مستوى المحافظة بالأدوية الناقصة، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، بما يحقق سهولة حصول المرضى على العلاج دون معاناة.

وأكد “المحافظ”، أن تحسين مستوى الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة والمحافظة.

الدقهلية محافظ بلقاس جوله

