توجيهات عاجلة لتحسين الخدمات.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي ببلقاس

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عيادة التأمين الصحي ببلقاس، لمتابعة انتظام العمل داخل العيادة، والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين.

ولاحظ " المحافظ " وجود تكدسات كبيرة داخل العيادة نتيجة زيادة أعداد المرضى، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم، وكان من أبرزها نقص بعض الأدوية الأساسية.

ووجه المحافظ، على الفور، بسرعة دراسة الموقف والعمل الفوري على حل جميع المشكلات لضمان راحة المرضى.

كما أصدر "مرزوق " تعليماته لرئيس مركز ومدينة بلقاس بسرعة إنشاء استراحة انتظار للمرضى والمترددين بمساحة كافية تستوعب جميع المترددين على العيادة، على أن تكون الاستراحة مجهزة بمقاعد مريحة، وإضاءة مناسبة، لتوفير بيئة لائقة للمرضى أثناء انتظارهم.ولمنع التكدسات وتنظيم دخول المرضى.

ووجّه "المحافظ" بضرورة تزويد الاستراحة بنظام صوتي لتنظيم عملية الدخول إلى العيادة بالترتيب، بما يضمن سير العمل بشكل أكثر انسيابية وكفاءة.

كما كلف "مرزوق" الدكتور محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، بالتنسيق الفوري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتزويد عيادة بلقاس وكافة العيادات التابعة على مستوى المحافظة بالأدوية الناقصة، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، بما يحقق سهولة حصول المرضى على العلاج دون معاناة.

وأكد “المحافظ”، أن تحسين مستوى الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة والمحافظة.