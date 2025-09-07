محافظ الدقهلية يبحث توصيل المرافق للإمتدادت العمرانية في المنصورة وطلخا

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعًا موسعًا اليوم، لبحث ومناقشة آليات وخطط توصيل المرافق للإمتدادت العمرانية بالمنطقة المركزية (بمدينة المنصورة وطلخا ) كمرحلة أولي ، وذلك بهدف وضع تصور متكامل وخطة شاملة لتوصيل المرافق الأساسية من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز، بما يخدم المواطنين في المناطق الجديدة ويحقق تنمية عمرانية مستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة ، ورؤساء شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ، والمكتب الفني والتخطيط العمراني والشئون الهندسية بالمحافظة ، ورؤساء مراكز ومدن واحياء المنصوره وشرق وغرب وطلخا.

وأكد “ مرزوق ”أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تسريع وتيرة توصيل المرافق للمناطق غير المخدومة، مشددًا على أهمية عقد اجتماعات تنظيمية بصفة دورية بين جميع الجهات المختصة، من أجل تحديد الأولويات والخطوات العملية اللازمة لتوصيل الخدمات لمناطق الامتداد العمراني في أسرع وقت ممكن.

ووجّه " المحافظ " بتشكيل لجان فنية متخصصة تعمل يوميًا من جميع الجهات المعنية، لتحديد المتطلبات الفعلية ووضع حلول نهائية لمشكلات توصيل المرافق، بما يضمن توفير كافة الخدمات الأساسية دون أي تأخير.

و أشار "مرزوق" إلى أهمية التنسيق الكامل مع شركات المرافق لتحديد المواقع اللازمة لإنشاء محطات مياه شرب وصرف صحي ومحولات كهرباء عليها، لتوفير الخدمات الأساسية وضمان سهولة توصيلها لكافة المناطق.