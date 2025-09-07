لمتابعة انتظام العمل.. محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة المنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكاواهم، وذلك بحضور المحاسب محمد عبد الباقي أحمد، رئيس المركز والمدينة.

وتفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، واطّلع على إجراءات العمل المتبعة، ومعدلات الإنجاز في الملفات التي يتم التعامل معها.

وأكد خلال جولته ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية في جميع الملفات، مشددًا على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين في أقرب وقت، وكذلك سرعة إنهاء تراخيص البناء، والاستجابة الفورية للاستفسارات المتعلقة بالمتغيرات المكانية، والرد على شكاوى المواطنين.

واستمع المحافظ إلى عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة لهم، الذين أبدوا ارتياحهم ورضاهم عن انتظام العمل وسرعة تقديم الخدمات، مشيدين بمستوى التعامل من قبل العاملين.

وقال لهم المحافظ إن الدولة، بكامل أجهزتها التنفيذية، حريصة على تلبية مطالب المواطنين وتقديم أفضل خدمة ممكنة في إطار من الالتزام بالقانون والشفافية.

وأضاف أن متابعته الميدانية للخدمات تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء، وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتيسير على المواطنين بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المنظمة.

