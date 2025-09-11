صحة الدقهلية: عملية دقيقة تنقذ حياة مريضة من جلطة رئوية بمستشفى ميت غمر

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر العام في إجراء عملية دقيقة أنقذت حياة مريضة تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعاني من جلطة بالأوردة العميقة بالساقين وكسر مضاعف بالطرف السفلي الأيسر.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي نجح في تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي بهدف منع حدوث الجلطات الرئوية، وهي من المضاعفات الخطيرة التي قد تهدد حياة المريضة.

وأشار إلى أن العملية تأتي في إطار خطة المديرية لرفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى.

و أوضح الدكتور السيد فاروق وكيل الطب العلاجى أن العملية تمت بمشاركة فريق طبي وتمريضي وفني متكامل بقيادةالدكتور محمد لطفي، استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية،وضم كلًا من أسماء محمد عبد المنعم، مشرفة القسم ووكيلة التمريض بالمستشفى، والدكتورة رنا الشافعي، مسؤولة مستلزمات القسطرة القلبية، إلى جانب منى أحمد وأسماء شعبان من هيئة التمريض، فضلًا عن جودة الجبالي كبير فنيي الأشعة، وعلاء الفولي، ومحمد كمال من فريق القسطرة، بالإضافة إلى رحمة منسق قوائم الانتظار، الذين تكاملت جهودهم لضمان نجاح العملية وإنقاذ حياة المريضة.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس تميز الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفى ميت غمر العام، وحرصهم على بذل أقصى جهد لإنقاذ حياة المرضى، موجهًا خالص الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق المشارك في العملية، ومؤكدًا أن ما تحقق هو إنجاز جديد يُكتب في سجل النجاحات الطبية لمستشفيات المحافظة.

وتأتى اتساقًا مع تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التي تشدد على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.