بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
محافظات

صحة الدقهلية: عملية دقيقة تنقذ حياة مريضة من جلطة رئوية بمستشفى ميت غمر

همت الحسينى

أعلن  الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر العام في إجراء عملية دقيقة أنقذت حياة مريضة تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعاني من جلطة بالأوردة العميقة بالساقين وكسر مضاعف بالطرف السفلي الأيسر.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي نجح في تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي بهدف منع حدوث الجلطات الرئوية، وهي من المضاعفات الخطيرة التي قد تهدد حياة المريضة. 

وأشار إلى أن العملية تأتي في إطار خطة المديرية لرفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى.

و أوضح الدكتور السيد فاروق وكيل الطب العلاجى أن العملية تمت  بمشاركة فريق طبي وتمريضي وفني متكامل بقيادةالدكتور محمد لطفي، استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية،وضم كلًا من أسماء محمد عبد المنعم، مشرفة القسم ووكيلة التمريض بالمستشفى، والدكتورة رنا الشافعي، مسؤولة مستلزمات القسطرة القلبية، إلى جانب منى أحمد وأسماء شعبان من هيئة التمريض، فضلًا عن جودة الجبالي كبير فنيي الأشعة، وعلاء الفولي، ومحمد كمال من فريق القسطرة، بالإضافة إلى رحمة منسق قوائم الانتظار، الذين تكاملت جهودهم لضمان نجاح العملية وإنقاذ حياة المريضة.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس تميز الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفى ميت غمر العام، وحرصهم على بذل أقصى جهد لإنقاذ حياة المرضى، موجهًا خالص الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق المشارك في العملية، ومؤكدًا أن ما تحقق هو إنجاز جديد يُكتب في سجل النجاحات الطبية لمستشفيات المحافظة.

وتأتى  اتساقًا مع تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التي تشدد على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

