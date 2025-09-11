اصطدمت به سيارة.. تشييع جثمان أمين شرطة بالدقهلية

شيع أهالي منطقة حفير شهاب الدين والقرى المجاوره التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلبة جنازة الأمين إبراهيم البطل 54 عاما والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة ربع نقل بكمين كان يقف به بجمصة.



وشيع الجثمان بحضور أبناء قريته والقرى المجاورة كذلك قيادات امنية وتنفيذيه وشعبيه حيث تم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

جدير بالذكر ان سيارة ربع نقل اصطدمت بالكمين على الطريق الجديد بجوار البنزينه - طريق جمصة، وأدى إلى إصابة أمين إبراهيم البطل 54 عامامقيم الحفير،(امين شرطه) حيث اصيب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف والأذن اليمنى، وإصابة محمد عبد الرازق السيد 36 عاما مقيم الستاموني "خفير" وتم نقلهما إلى مستشفى بلقاس

وإصابته بكسر مفتوح بالقدم اليمنى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

https://youtube.com/shorts/2E2fUgxfGvc

اللينك