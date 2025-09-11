قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط لحوم فاسدة فى حملات مكثفة بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية
همت الحسيى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات لضبط المخالفات برعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات المهندس على حسن
حيث  كثفت المديرية جهودها بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جودتها وضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

و، تابع ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة

•وقد أسفرت الحملات التي نُفذت على مدار اليوم الخميس ١١ سبتمبر  عن ضبط 80 مخالفة متنوعة.

كما كثفت المديرية جهودها بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جودتها وضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

•وقد أسفرت الحملات التي نُفذت على مدار اليوم الخميس   عن ضبط 80 مخالفة متنوعة.

•في مجال المخابز:
تم تحرير 53 مخالفة كالآتي:
 24 محضر نقص وزن ( 6 - 18 )2 محضر تصرف دقيق (246 شيكارة).
4 محضرعدم اعطاء بون صرف ، 3 محضر عدم نظافة ادوات عجين.؛  4 محضر عدم وجود سجل،  محضر عدم وجود ميزان ، 6 محضر عدم وجود قائمة بيانات 3 محضر مزواصفات و6 محضر عدم وجود لافته  

•في مجال الاسواق ( 27 مخالفة)كالآتي 5 محضر عدم الاعلان عن الاسعار.
13 محضر عدم وجود شهاده صحية.، محضر انتهاء صلاحية.، محضر بدون ترخيص ومحضر بدون فواتير

وشملت المضبوطات: 
أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير أو تراخيص، حيث شملت المضبوطات 720 كجم قطع لحوم، 750 كجم دواجن كاملة، 500 كجم زبدة، 200 كجم جبنة شيدر، 250 كجم جبنة رومي، 425 كجم جبنة موزاريلا، و800 كجم بطاطس بوم فريتس.

كما تم ضبط 2 طن مازيوت، و3 قرائص سجائر، و5 صناديق رنجة، بالإضافة إلى 50 كرتونة عصير مانجو بدون فواتير.

وتنوعت المخالفات بين مزاولة نشاط بدون ترخيص، وحيازة لحوم منتهية الصلاحية، وبيع سلع غذائية بدون فواتير، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

الدقهلية حمللات تموين حملات

