محافظ الدقهلية يشهد ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة المتميزة للغات 2 بطلخا

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فعاليات ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة أحمد موافي المتميزة للغات 2 بطلخا، في إطار حرصه على دعم تنفيذ الأنشطة التربوية داخل المدارس، لما لها من دور محوري في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته الإبداعية، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتابع محافظ الدقهلية الحفل الختامي للأنشطة الطلابية الذي تضمن عددًا من الفقرات الفنية والثقافية التي أظهرت مواهب الطلاب وروحهم الوطنية، حيث بدأ بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه عرضان غنائيان، أعقبهما فقرة إلقاء شعري لأحد الطلاب، وفقرات فنية متنوعة واختُتم الحفل بعرض رياضي مميز.

وألقى محافظ الدقهلية كلمة، أكد فيها عن دعمه الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى تنمية المهارات المختلفة والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات والمجالات وتعظيم الاستفادة منها، وأكد أن هذه الأنشطة والمعارض تُعد نتاجًا ملموسًا لجهود الطلاب والمعلمين،

مشيدًا بما حققه طلاب المحافظة من مراكز متقدمة في المسابقات الفنية على مستوى الجمهورية، كما أعرب عن فخره بمستوى الأداء التربوي والفني بالمدرسة، ودور الهيئة التعليمية في هذا الشأن .

و أكد المحافظ للطلاب أن هدفنا هو تنمية المهارات المختلفة وترسيخ الوعي بالوطن، وهذه الأهداف من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أكد أن الطلاب والشباب هم مستقبل الوطن، وشدد على بناء الإنسان ثقافيا وفنيا ورياضيا

حضر الحفل الختامي، البسيوني محمد البسيوني وكيل المديرية، والدكتورة رباب زيدان مدير إدارة طلخا التعليمية، محمد حجاج وكيل الإدارة التعليمية، والدكتورة جميلة مسعد مدير عام الانشطة، وحازم الألفي مدير الأنشطة، وعدد من القيادات التنفيذية.

