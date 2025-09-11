قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
محافظات

محافظ الدقهلية يشهد ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة المتميزة للغات 2 بطلخا

همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فعاليات ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة أحمد موافي المتميزة للغات 2 بطلخا، في إطار حرصه على دعم تنفيذ الأنشطة التربوية داخل المدارس، لما لها من دور محوري في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته الإبداعية، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتابع محافظ الدقهلية الحفل الختامي للأنشطة الطلابية الذي تضمن عددًا من الفقرات الفنية والثقافية التي أظهرت مواهب الطلاب وروحهم الوطنية، حيث بدأ بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه عرضان غنائيان، أعقبهما فقرة إلقاء شعري لأحد الطلاب، وفقرات فنية متنوعة واختُتم الحفل بعرض رياضي مميز.

وألقى محافظ الدقهلية كلمة، أكد فيها عن دعمه الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى تنمية المهارات المختلفة والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات والمجالات وتعظيم الاستفادة منها، وأكد أن هذه الأنشطة والمعارض تُعد نتاجًا ملموسًا لجهود الطلاب والمعلمين،

و أكد المحافظ للطلاب أن هدفنا هو تنمية المهارات المختلفة وترسيخ الوعي بالوطن، وهذه الأهداف من تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أكد أن الطلاب والشباب هم مستقبل الوطن، وشدد على بناء الإنسان ثقافيا وفنيا ورياضيا

حضر الحفل الختامي،  البسيوني محمد البسيوني وكيل المديرية، والدكتورة رباب زيدان مدير إدارة طلخا التعليمية،  محمد حجاج وكيل الإدارة التعليمية، والدكتورة جميلة مسعد مدير عام الانشطة، وحازم الألفي مدير الأنشطة، وعدد من القيادات التنفيذية.
 

الدقهلية محافظ النشاط طلخا

