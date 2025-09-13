55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

في ظل الضغوط المعيشية واهتمام المواطن المصري بكل ما يمس احتياجاته اليومية، جاءت تصريحات اتحاد منتجي الدواجن لتزف أخبارًا سارة بشأن تراجع أسعار الدواجن، وتؤكد أن السوق يشهد حالة من التوازن واستقرار في الأسعار، وسط وفرة في الإنتاج المحلي وتزايد الإقبال الخارجي على الصادرات المصرية.

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، برنامج “ بلدنا اليوم”أن أسعار الكتاكيت شهدت هبوطًا غير مسبوق، حيث انخفض السعر من 55 جنيهًا إلى 20 جنيهًا فقط، بنسبة انخفاض تجاوزت 60%. هذا الانخفاض الكبير ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على سعر كيلو الدواجن في الأسواق.

السوق المصري يحقق اكتفاء ذاتي وتوسع في التصدير

أوضح "الزيني" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا اليوم"، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، بل وتقوم بتصدير الفائض إلى الأسواق الآسيوية والعربية والخليجية، مع وجود إقبال متزايد من الخارج على المنتجات المصرية، ما يدل على جودتها العالية.

أسعار الدواجن تتراجع بنسبة 35%

أشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أن أسعار الدواجن التي كانت قد بلغت في الأشهر الأولى من 2025 نحو 110 و115 جنيهًا للكيلو، تراجعت الآن بنسبة 35%، بفعل زيادة المعروض بالسوق وتوافر الأعلاف.

وأكد أن السعر العادل حاليًا لكيلو الدواجن الحية هو 80 جنيهًا، مع استبعاد أي ارتفاعات قريبة في الأسعار.

مصر تنتج 1.5 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنويًا

كشف "الزيني" أن إنتاج مصر من الدواجن تجاوز 1.5 مليار دجاجة سنويًا، بينما تجاوز إنتاج البيض 16 مليار بيضة، وهو ما يعزز مكانة الدواجن كبروتين أساسي للمواطن المصري، ويوفر بديلًا مناسبًا أمام ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تصل إلى 12 ضعف سعر الدواجن.

طمأن "الزيني" المواطنين بشأن مدخلات الإنتاج، حيث أكد أن الأعلاف متوفرة بكميات تكفي لـ 4 أشهر، وهو ما يدعم استقرار الأسعار، ويدفع لمزيد من التراجع في السوق المحلي خلال الفترة القادمة.