أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025

يقدم موقع صدي البلد الإخباري، سعر الدواجن والبيض صباح اليوم السبت 13-9-2025
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة 86 جنيها، وللمستهلك نحو 94.3 جنيه في المتوسط داخل السوق المحلي.
سعر الفراخ الساسو
وصل سعر كيلو الفراخ الساسو 92 جنيه داخل المزرعة مقابل 100 جنيه للمستهلك
الفراخ الأمهات
سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المرزعة نحو 63 جنيه مقابل 73 جنيه للمستهلك
سعر الفراخ البلدي
وصل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيه داخل المزرعة مقابل 120 جنيه للمستهلكز
سعر البط
وصل سعر كيلو البط نحو 160 جنيه للمستهلك
زوج الحمام
وصل سعر زوج الحمام ما بين 150 و 160 جنيه للمستهلك
السمان زوجين
تراوح سعر زوجين السمان ما بين 70 و 80 جنيه للكيلو
سعر البانيه
وصل سعر كيلو البانيه بين 200 و 210 جنيه للمستهلك
سعر الصدور
بلغ سعر كيلو الصدور ما بين 105 و 110 جنيه للمستهلك
الكبد والقوانص
سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 82 و 85 جنيه للمستهلك
سعر طبق البيض اليوم
واستقر سعر طبق البيض للمستهلك داخل السوق المحلية حيث :
سعر طبق البيض الأحمر
بلغ سعر طبق البيض الأحمر ما بين 140 و 145 جنيه للمستهلك
سعر طبق البيض الأبيض
تراوح سعر طبق البيض ما بين 135 و 140 جنيه للمستهلك
سعر طبق البيض البلدي
سجل سعر طبق البيض البلدي ما بين 135 و 140 جنيه للمستهلك