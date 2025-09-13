قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
كيفية حجز أراضي الإسكان 2025 .. أسعار المتر فى القطع المميزة
بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد الإخباري، سعر الدواجن والبيض صباح اليوم السبت 13-9-2025

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة 86 جنيها، وللمستهلك نحو 94.3 جنيه في المتوسط داخل السوق المحلي. 
سعر الفراخ الساسو
وصل سعر كيلو الفراخ الساسو 92 جنيه داخل المزرعة مقابل 100 جنيه للمستهلك

الفراخ الأمهات
سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المرزعة نحو 63 جنيه مقابل 73 جنيه للمستهلك

سعر الفراخ البلدي
وصل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيه داخل المزرعة مقابل 120 جنيه للمستهلكز

سعر البط
وصل سعر كيلو البط نحو 160 جنيه للمستهلك

زوج الحمام
وصل سعر زوج الحمام ما بين 150 و 160 جنيه للمستهلك

السمان زوجين 
تراوح سعر زوجين السمان ما بين 70 و 80 جنيه للكيلو
سعر البانيه
وصل سعر كيلو البانيه بين 200 و 210 جنيه للمستهلك

سعر الصدور
بلغ سعر كيلو الصدور ما بين 105 و 110 جنيه للمستهلك

الكبد والقوانص
سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 82 و 85 جنيه للمستهلك
سعر طبق البيض اليوم
واستقر سعر طبق البيض للمستهلك داخل السوق المحلية حيث :

سعر طبق البيض الأحمر
بلغ سعر طبق البيض الأحمر ما بين 140 و 145 جنيه للمستهلك

سعر طبق البيض الأبيض
تراوح سعر طبق البيض ما بين 135 و 140 جنيه للمستهلك

سعر طبق البيض البلدي
سجل سعر طبق البيض البلدي ما بين 135 و 140 جنيه للمستهلك

