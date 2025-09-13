أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025

أظهرت أسعار الدواجن و البيض، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 13-9-2025 على مستوى المزارع و الأسواق المحلية متأثرة بتراجع طفيف سجله اللحم الأبيض أمس.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري، تفاصيل سعر الدواجن والبيض صباح اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة 86 جنيها، وللمستهلك نحو 94.3 جنيه في المتوسط داخل السوق المحلي.

سعر الفراخ الساسو

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو 92 جنيه داخل المزرعة مقابل 100 جنيه للمستهلك

الفراخ الأمهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المرزعة نحو 63 جنيه مقابل 73 جنيه للمستهلك

سعر الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيه داخل المزرعة مقابل 120 جنيه للمستهلكز

سعر البط

وصل سعر كيلو البط نحو 160 جنيه للمستهلك

زوج الحمام

وصل سعر زوج الحمام ما بين 150 و 160 جنيه للمستهلك

السمان زوجين

تراوح سعر زوجين السمان ما بين 70 و 80 جنيه للكيلو

سعر الأرانب

وصل سعر كيلو الأرانب ما بين 110 و 115 جنيه للمستهلك

منتجات الدواجن

تضمنت منتجات الدواجن الصدور والأوراك وغيرها وذلك داخل محلات بيع وتداول الفراخ حيث :

سعر كيلو الأوراك

تراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 84 و 86 جنيه للمستهلك

سعر البانيه

وصل سعر كيلو البانيه بين 200 و 210 جنيه للمستهلك

سعر الصدور

بلغ سعر كيلو الصدور ما بين 105 و 110 جنيه للمستهلك

الكبد والقوانص

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 82 و 85 جنيه للمستهلك

سعر طبق البيض اليوم

واستقر سعر طبق البيض للمستهلك داخل السوق المحلية حيث :

سعر طبق البيض الأحمر

بلغ سعر طبق البيض الأحمر ما بين 140 و 145 جنيه للمستهلك

سعر طبق البيض الأبيض

تراوح سعر طبق البيض ما بين 135 و 140 جنيه للمستهلك

سعر طبق البيض البلدي

سجل سعر طبق البيض البلدي ما بين 135 و 140 جنيه للمستهلك