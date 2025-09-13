قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

دواجن أرشيفية
دواجن أرشيفية
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم، السبت 13 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن والبيض، مع زيادة الإقبال من قبل الأسر، خاصة في ظل استمرار إجازة نهاية العام الدراسي. 

ويأتي هذا الاستقرار وسط توافر كميات مناسبة في الأسواق المحلية والمنافذ الرسمية، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة والمحافظة في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين العرض.

أسعار الدواجن في الوادي الجديد

سجلت أسعار الدواجن اليوم في محافظة الوادي الجديد ما يلي:

الفراخ البيضاء: من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الساسو: من 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي: 125 جنيهًا للكيلو.

وأوضحت مصادر محلية أن الأسعار مستقرة ومن المتوقع أن تظل ثابتة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار توافر المعروض من المزارع المحلية والموردة من محافظات أخرى.

أسعار البيض في الأسواق المحلية

أما أسعار البيض اليوم بالوادي الجديد، فقد جاءت كالآتي:

البيض الأبيض: 125 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: 140 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي: 160 جنيهًا للكرتونة.

ويعزى استقرار أسعار البيض إلى الاعتماد على إنتاج المزارع المحلية وتوفر الإمدادات الحكومية الموسمية التي تساعد على تلبية الطلب، خاصة خلال فترات الإجازات والمواسم.

دور المزارع المحلية والدولة

يعتمد إنتاج الدواجن والبيض بالوادي الجديد بشكل أساسي على المزارع الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في القرى. 

وتلعب هذه المزارع دورًا رئيسيًا في توفير منتجات عالية الجودة، كما دعمت الدولة القطاع من خلال:

توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

تقديم الخدمات البيطرية والتحصينات للثروة الحيوانية.

كما ساهم المناخ الصحراوي النقي في المحافظة في تعزيز جودة الإنتاج وخفض معدلات التلوث، ما يجعل منتجات الدواجن والبيض بالوادي الجديد مطمئنة وآمنة للاستهلاك.

وتشهد سوق الدواجن والبيض استقرارًا نسبيًا في الأسعار بالوادي الجديد، مدعومًا بتوفير كميات كافية من المزارع المحلية والموردين، مع مراقبة الجهات المختصة لتفادي أي تجاوزات. 

ويستفيد السكان من هذه الأسعار المستقرة لضمان الأمن الغذائي خلال فترات الإجازات والمواسم، مع إمكانية تلبية احتياجاتهم من اللحوم البيضاء والبيض بسهولة وجودة عالية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد اسعار أسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

نقابة المحامين

علام يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بشمال الشرقية

صندوق الادمان

انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يعالج 99662 مريضا مجانا ومتابعة خلال 8 أشهر

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تستضيف الوزير الفلسطيني أحمد عساف في ندوة حول "استهداف الصحفيين"

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد