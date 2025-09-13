أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم، السبت 13 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن والبيض، مع زيادة الإقبال من قبل الأسر، خاصة في ظل استمرار إجازة نهاية العام الدراسي.

ويأتي هذا الاستقرار وسط توافر كميات مناسبة في الأسواق المحلية والمنافذ الرسمية، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة والمحافظة في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين العرض.

أسعار الدواجن في الوادي الجديد

سجلت أسعار الدواجن اليوم في محافظة الوادي الجديد ما يلي:

الفراخ البيضاء: من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الساسو: من 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي: 125 جنيهًا للكيلو.

وأوضحت مصادر محلية أن الأسعار مستقرة ومن المتوقع أن تظل ثابتة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار توافر المعروض من المزارع المحلية والموردة من محافظات أخرى.

أسعار البيض في الأسواق المحلية

أما أسعار البيض اليوم بالوادي الجديد، فقد جاءت كالآتي:

البيض الأبيض: 125 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: 140 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي: 160 جنيهًا للكرتونة.

ويعزى استقرار أسعار البيض إلى الاعتماد على إنتاج المزارع المحلية وتوفر الإمدادات الحكومية الموسمية التي تساعد على تلبية الطلب، خاصة خلال فترات الإجازات والمواسم.

دور المزارع المحلية والدولة

يعتمد إنتاج الدواجن والبيض بالوادي الجديد بشكل أساسي على المزارع الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في القرى.

وتلعب هذه المزارع دورًا رئيسيًا في توفير منتجات عالية الجودة، كما دعمت الدولة القطاع من خلال:

توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

تقديم الخدمات البيطرية والتحصينات للثروة الحيوانية.

كما ساهم المناخ الصحراوي النقي في المحافظة في تعزيز جودة الإنتاج وخفض معدلات التلوث، ما يجعل منتجات الدواجن والبيض بالوادي الجديد مطمئنة وآمنة للاستهلاك.

وتشهد سوق الدواجن والبيض استقرارًا نسبيًا في الأسعار بالوادي الجديد، مدعومًا بتوفير كميات كافية من المزارع المحلية والموردين، مع مراقبة الجهات المختصة لتفادي أي تجاوزات.

ويستفيد السكان من هذه الأسعار المستقرة لضمان الأمن الغذائي خلال فترات الإجازات والمواسم، مع إمكانية تلبية احتياجاتهم من اللحوم البيضاء والبيض بسهولة وجودة عالية.