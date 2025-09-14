محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة





تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري، على مدار شهر أغسطس الماضي، ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر أغسطس الماضي، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأوضح الدكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد ١٣٨٨ رأس ماشية ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ٢٥٩٩٦٥٧ طائر.

كما تم ضبط ٩١كجم لحوم اغنام وماعز بمحاضر لحوم صالحة (عدد المحاضر ٢، كما تم ضبط ٤٩٩ كجم دواجن – ٢٣٧ كجم أسماك – ٩٩ كجم لحوم مجمدة – ٢٠ كجم كبدة مجمدة- ٥١٣ كجم لحوم مصنعة بمحاضر سحب عينات،(عدد المحاضر ١٢).

وفيما يخص سلخ الجلود لمذبوحات المجازر بلغ إجمالي عدد حالات سحب الجلود ١٣٨٨ حالة (درجة أولى)، بيان الإعدامات ٢ عجل بقري، ولا يوجد حالات ذبح اضطراري.

في مجال الصحة الوقائية:

تم متابعة حملات التحصين في جميع مراكز الإسماعيلية وعددها ٧ مراكز والقرى التابعة لها (مركز الإسماعيلية – فايد – القنطرة غرب – القنطرة شرق – أبوصوير – القصاصين – التل الكبير)، والفئات المستهدفة أبقار – جاموس – أغنام – ماعز – إبل.

كما تم التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بعدد ٤٨٣٩٩ حالة، تحصين ضد حمي الوادي المتصدع ٣٥٧٢٦ حالة، تحصين ضد جدري الضأن ٥٧٠ حالة، تحصين ضد التسمم الدموي ١٥٠٧٨ حالة، تحصين ضد الجلد العقدي ٦٦٠ أبقار، تحصين ضد طاعون المجترات ٥٤٥ حيوان، تحصين ضد حمى الثلاثة أيام ٥٤٠ رأس.

وفي مجال الدواجن والأبيديميولوجي:

فيما يخص مزارع الدواجن

• عدد المزارع التي تم معاينتها لاستخراج ترخيص تشغيل لها ٣٥ مزرعة والحالة الصحية جيدة، عدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع منها ١٢ مزرعة والحالة الصحية جيدة، وتم استخراج ٢٦٢ تصريح، عدد العينات ٢٤٠ عينة

عدد الطيور ١٢٠٠٠٠ طائر.

• تم المرور على عدد ٤٧ مزرعة دواجن والحالة الصحية جيدة.

• عمل تقصي في سوق القنطرة غرب أبوخليفة وسحب عينات وإرسالها إلى المعمل الداجني الفرعي للفحص.

فيما يخص مزارع الثروة الحيوانية:

عدد المزارع التي تم المرور عليها ٣٦ مزرعة مواشي، والحالة الصحية جيدة وتم معاينة ٧ مزارع لاستخراج ترخيص تشغيل لها والحالة الصحية جيدة.

عمل تقصي نشط في سوق الماشية الحية بالقصاصين للوقوف على الحالة الوبائية وضمان سلامة الثروة الحيوانية.

في مجال الصحة العامة والمشتركة:

تم اختبار عينات لعدد ٨٠٤ رأس ماشية ضد البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتم اختبار عدد ٧٦٣ رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا يوجد حالات إيجابية، وأيضًا تحصين عدد ١٩ كلب - ١١ قطة - ١٢ حيوان معقور بإجمالي تحصين ٤٢ حيوان ضد مرض السعار، وتم ترخيص عدد ٨ كلب.

في مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية:

تم علاج عدد ١١٦٨٨ حالة باطنة وعلاج ٣٣ حالة جراحة وعلاج ١٠٦٥ حالة طفيليات داخلية وعلاج ٧٥٤ حالة جلدية جرب، كما تم علاج ٣١ حالة بروتوزوا الدم.

في مجال العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة:

تم علاج ١١ باطنة وعلاج ١٩ حالة جلدية و٩ حالات تحصينات و٢٠ حالة سونار بإجمالي ٥٩ حالة.

القوافل البيطرية:

تم عقد عدد ٢ قافلة بيطرية تناسلية علاجية مجانية شاملة وقدمت القوافل الدعم اللوجيستي في القرى الأكثر احتياجًا، حيث قامت بعلاج عدد ١٣٠ حاله باطنة -٦ جراحة - ٥٥ تناسليات - ٥٨١٣ دواجن - ٢٤٠ تجريع- ٦٦ سونار – ٩٠ رش - ٤٤ أخرى بإجمالي ٦٤٤٤ حالة.

في مجال التناسليات:

تم تشخيص حمل لعدد ١٠ حالات وعلاج أمراض العقم وضعف خصوبة ٢٠ حالة، كما تم تشخيص وعلاج ٣ حالات من أمراض الضرع وعلاج حالة من امراض الولادة

وبلغت حالات السونار ٢٦٨ حاله وعدد حالات المسح التناسلي ٧٤ حالة وبلغ عدد الولادات ١٨ حالة.

في مجال التلقيح الصناعي:

كان إجمالي الملقح من الأبقار ٥٧٠ رأس، وعدد المتابع ٦٢ رأس والإيجابي ٣٣ رأس بنسبة ٥٣.٢٪، وإجمالي الملقح من الجاموس ٦٧٧ رأس وعدد المتابع ٦٧ رأس والإيجابي ٣٦ رأس بنسبة ٥٣.٧٪.

وفي مجال الإرشاد البيطري:

تم عقد عدد ٣٠٣ ندوه إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها وكان بيانها كالتالي ١٣٢ ندوة إرشادية في مجال الوقاية– ٢٢ ندوة تربية آمنة للدواجن – ٦ ندوات مراكز تجميع ألبان – ٢٦ ندوة أمراض مشتركة – ٦ ندوات صحة عامة ومجازر – ٢ ندوه رعايه تناسليه وتلقيح صناعي – ٣٥ ندوة عن التأمين على الماشية – ٤٢ ندوة عن الترقيم والتسجيل – ١٧ ندوة عن السعار – ١٣ ندوات مشتركة.

في مجال الترقيم والتسجيل:

تم ترقيم وتسجيل عدد ٥٤٩ من رؤوس الماشية وتسجيل عدد ١٠ فصيلة خيلية وتسجيل عدد ٣٧ حيوان أليف واستخراج عدد ١٢١٩ بطاقة بدل فاقد واستخراج عدد ٥٤٩ بطاقة تعريفية.

في مجال التأمين على الماشية:

تم التأمين على عدد ١٢٠ حيوان ولا يوجد حالات تعويض.

في مجال التفتيش على الصيدليات:

تم المرور على ١٠ منشآت بيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية في نطاق المحافظة والمراكز التابعه لها ولا يوجد مخالفات على الترخيص أو الأدوية.