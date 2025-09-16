أمير قطر يلتقي روبيو في الدوحة.. وحديث عن اتفاقية دفاعية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقش اليوم، الثلاثاء، التعاون الدفاعي مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين ماركو روبيو، خلال زيارته للدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة حماس في الدوحة الأسبوع الماضي.

التقى روبيو بالشيخ تميم بعد أسبوع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في البلد العربي.

في زيارة قصيرة للدوحة، صافح كبير وزير الخارجية الأمريكي الشيخ تميم في مكتبه قبل أن يدخل في محادثات مغلقة مع مساعديه.

كان روبيو، الذي وصل إلى قطر في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل غارات جديدة واسعة النطاق على غزة، متشائمًا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه قال إن قطر في وضع فريد للمساعدة.

وقال روبيو للصحفيين أثناء مغادرته مطار بن جوريون في تل أبيب إلى الدوحة: "سنطلب من قطر مواصلة ما فعلته، ونحن نقدر ذلك كثيرًا، وهو القيام بدور بناء في محاولة إنهاء هذا الأمر".

وأضاف: "من الواضح أن عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد الأسبوع الماضي أم لا".

وصل روبيو إلى قطر بعد يوم من انعقاد القمة العربية الإسلامية في الدوحة والتي أدانت إسرائيل بسبب الغارات، التي أدت إلى توتر العلاقات بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة.

وفي الدوحة يوم الاثنين، حث رئيس مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول واشنطن على "استخدام نفوذها" لكبح جماح إسرائيل.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة ستعمل مع قطر لإتمام اتفاقية دفاعية قريبًا رغم الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وصرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين في واشنطن بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يهاجم" قطر مرة أخرى.