قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول إيراني كبير يصل الرياض للقاء وزير الدفاع

السعودية
السعودية
محمود نوفل

استقبلت العاصمة السعودية ​الرياض​ اليوم، الثلاثاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ​علي لاريجاني​، وذلك للقاء مسئولين سعوديين، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”؛ رافق لاريجاني في هذه الزيارة كل من معاون الشئون الدولية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري كني، ومساعد وزير الخارجية لشئون الخليج محمد علي بك.

وتتضمن أجندة الزيارة لقاء مسئولين رفيعي المستوى في السعودية والتشاور بشأن "توسيع التعاون الاقتصادي"، وفق وكالة "تسنيم".

كما تُعد الرياض ثالث محطة في جولة لاريجاني من المشاورات الدولية؛ إذ كان قد زار بغداد وبيروت في شهر أغسطس الماضي.

السعودية إيران علي لاريجاني وزير الدفاع السعودي بغداد بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام..كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟حكم مقولة «يقيني بالله يقيني»..حكم إفشاء الطبيب سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين

الدعاء

حكم مقولة «يقيني بالله يقيني».. الإفتاء توضح

التشهد

4 تعويذات أمرنا بها النبي بعد التشهد الأخير.. داوم عليها

بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد