قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل

دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الحكومات الإسلامية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة ما وصفه بـ "جنون الكيان الصهيوني"، محذرًا من أن عقد مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي من دون نتائج عملية يشبه إصدار أوامر بالاعتداء لصالح إسرائيل.

ونقلت وكالة تسنيم عن لاريجاني قوله في منشور على منصة “إكس”: "على الأقل شكلوا غرفة عمليات مشتركة ضد هذا الكيان، فهذا القرار وحده كفيل بإثارة القلق لدى أسياده ودفعهم لتغيير أوامرهم تحت ذرائع السلام العالمي وجائزة نوبل".

وأضاف: "لأنكم لم تفعلوا شيئًا من أجل المسلمين الجياع والمظلومين في فلسطين، فاتخذوا على الأقل قرارًا متواضعًا لتجنب الفناء".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستستضيف يوم الاثنين القادم القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تأتي على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن القمة ستناقش مشروع قرار يتعلق بالهجوم الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية.