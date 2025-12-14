دانيلو: فلامنجو استحق الفوز على بيراميدز في نصف نهائي الإنتركونتيننتال

أكد دانيلو لويز دا سيلفا نجم فريق فلامنجو البرازيلي أن الفريق استحق الفوز على بيراميدز في دور نصف نهائي بطولة الانتركونتيننتال.

وقال نجم فلامنجو البرازيلي : بيراميدز منافس جيد لعب مباراة قوية وقدمنا لقاء قوي بالجهد المطلوب واستحقينا الانتصار.

وأضاف : مباراة باريس سان جيرمان ستكون صعبة ولكن ممتعة ورغم أن الفريق هو المرشح للفوز بالبطولة سنحاول تقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير

خسر فريق بيراميدز أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد أحمد بن علي المونديالي في كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025

توج فلامنجو بلقب كأس التحدي وتأهل لمواجهة بطل أوروبا باريس سان جيرمان في المباراة النهائية والمقرر لها 17 ديسمبر الجاري بالدوحة.