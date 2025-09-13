وعد صادم.. مرشح لمنصب عمدة نيويورك يهدد باعتقال نتنياهو

تعهد المرشح لانتخابات عمدة بلدية نيويورك، زهران ممداني، بإصدار أمر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال فوزه بمنصب عمدة المدينة.

ووفق مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز، أكد ممداني، وهو مرشح عن الحزب الديمقراطي، أنه سيعطي توجيهاته لإدارة شرطة نيويورك لتنفيذ الاعتقال إذا دخل نتنياهو إلى المدينة.

من جانبه، أشار خبراء قانونيون استشارتهم الصحيفة إلى أن تنفيذ مثل هذا الاعتقال غير عملي ويحتمل تعارضه مع القوانين الفيدرالية الأمريكية.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يثير هذا الوعد ردود فعل قوية في نيويورك، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.

يذكر أن ممداني، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، حقق نجاحًا كبيرًا في جمع التبرعات خلال حملته الانتخابية، حيث تصدر منافسيه في حجم الأموال التي جمعها خلال أغسطس الماضي، وفق تقرير سابق نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية.