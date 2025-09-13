قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرملة المتطرف كيرك تتعهد بمواصلة عمل زوجها

أرملة الناشط كيرك مع زوجة دي فانس
محمد على

تعهدت أرملة الناشط اليميني المتطرف تشارلي كيرك، بمواصلة عمل زوجها، بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية القبض أخيرًا على قاتله المزعوم.

بدا أن المحققين يحرزون تقدما بطيئًا في البحث عن الشخص الذي أطلق النار على الحليف المقرب لدونالد ترامب، حتى نشروا صور كاميرا أمنية لشاب.

قال حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من يوم الجمعة: "لقد ألقينا القبض عليه"، وحدد هوية المشتبه به بأنه تايلر روبنسون (22 عاما)، والذي ورد أن والده واجهه بشأن الصور ثم سلم نفسه.

وأصيب كيرك البالغ من العمر 31 عاما برصاصة قاتلة أثناء إلقائه كلمة أمام حشد كبير في جامعة يوتا فالي في بلدة أوريم يوم الأربعاء.

وكان كيرك شخصية مثيرة للدهشة في اليمين الأمريكي، حيث كان له قاعدة جماهيرية ضخمة من الشباب الذين ساعدوا ترامب على الفوز في الانتخابات في نوفمبر الماضي.

أعربت إيريكا كيرك يوم الجمعة عن حزنها الشديد لفقدان "الأب المثالي ... والزوج المثالي".

وقالت في خطاب بث عبر الفيديو: "إن المجرمين المسؤولين عن اغتيال زوجي ليس لديهم أي فكرة عما فعلوه".

أردفت «الحركة التي بناها زوجي لن تموت. لن تموت. أرفض أن يحدث ذلك".

فادت التقارير أنها أُعيد استخدامها مؤخرًا في دوائر متخصصة على الإنترنت.

وقد تم وضع علامات على الخراطيش الأخرى باستخدام رموز وعبارات تبدو وكأنها من ثقافة الألعاب عبر الإنترنت.

اليميني المتطرف السلطات الأمريكية كيرك تشارلي كيرك

