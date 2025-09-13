قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الانتخابات أكتوبر المقبل..وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لرئاسة اليونسكو
ابنة لطفى لبيب تحيي ذكرى أربعين والدها بكنيسة يوسف النجار .. شاهد
عملان يدخلانك الجنة ويبعدان بينك وبين النار.. احرص على فعلهما
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضابط شرطة أمريكي ينهى حياة شاب خلال مطاردة في شيكاجو

محمد على

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومسؤولون إن أحد الضباط بالهجرة والجمارك في الولايات المتحدة أطلق النار على رجل في منطقة شيكاجو أثناء محاولة الضباط اعتقاله.

وأشارت إلى أن ضباط دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) كانوا يُجرون عملية إيقاف سيارة لاعتقال سيلفيريو فيليجاس-جونزاليز عندما وجّه سيارته نحوهم، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي. 

وأطلق ضابط من دائرة الهجرة والجمارك النار على فيليجاس-جونزاليز.

وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن الضابط، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، أصيب وحالته مستقرة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيانها أنه كان موجودًا في البلاد بشكل غير قانوني.

وأكدت القنصلية العامة المكسيكية في شيكاجو هوية الشخص الذي قُتل، قائلة إنه طباخ يبلغ من العمر 38 عامًا من المكسيك.

وقالت إدارة ترامب الاثنين الماضي إنها أطلقت عملية إنفاذ قوانين الهجرة في شيكاجو وأجزاء أخرى من إلينوي تسمى "عملية ميدواي بليتز".

وقال أعضاء مجلس النواب الأميركي جيسوس "تشوي" جارسيا وداليا راميريز وممثلة إلينوي نورما هيرنانديز في بيان: "حذرنا من أن التحركات العدوانية التي تنتهجها إدارة الهجرة والجمارك وتجاهلها للإجراءات القانونية الواجبة يمثلان تصعيدا عنيفا.

