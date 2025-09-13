ضابط شرطة أمريكي ينهى حياة شاب خلال مطاردة في شيكاجو

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومسؤولون إن أحد الضباط بالهجرة والجمارك في الولايات المتحدة أطلق النار على رجل في منطقة شيكاجو أثناء محاولة الضباط اعتقاله.

وأشارت إلى أن ضباط دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) كانوا يُجرون عملية إيقاف سيارة لاعتقال سيلفيريو فيليجاس-جونزاليز عندما وجّه سيارته نحوهم، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي.

وأطلق ضابط من دائرة الهجرة والجمارك النار على فيليجاس-جونزاليز.

وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن الضابط، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، أصيب وحالته مستقرة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيانها أنه كان موجودًا في البلاد بشكل غير قانوني.

وأكدت القنصلية العامة المكسيكية في شيكاجو هوية الشخص الذي قُتل، قائلة إنه طباخ يبلغ من العمر 38 عامًا من المكسيك.

وقالت إدارة ترامب الاثنين الماضي إنها أطلقت عملية إنفاذ قوانين الهجرة في شيكاجو وأجزاء أخرى من إلينوي تسمى "عملية ميدواي بليتز".

وقال أعضاء مجلس النواب الأميركي جيسوس "تشوي" جارسيا وداليا راميريز وممثلة إلينوي نورما هيرنانديز في بيان: "حذرنا من أن التحركات العدوانية التي تنتهجها إدارة الهجرة والجمارك وتجاهلها للإجراءات القانونية الواجبة يمثلان تصعيدا عنيفا.