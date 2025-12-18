بلدية غزة: تفاقم أزمة جمع النفايات الصلبة بسبب نقص الوقود

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن بلدية غزة، قالت أنها تحذر من تفاقم أزمة جمع النفايات الصلبة في المدينة في ظل النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الآليات.



وذكرت أن النقص الحاد في الوقود أدى إلى تقليص الخدمات إلى نحو 50 % من القدرات الاعتيادية، وندعو إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والمعدات الأساسية لتجنب كارثة إنسانية وبيئية وشيكة.

أفاد مجمع ناصر الطبي بوفاة طفل بسبب البرد القارس في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيًا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وذكر الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها

وكشف الدفاع المدني بغزة وفاة 17 فلسطينيًا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.



