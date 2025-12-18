بلدية غزة تدعو إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والمعدات لتجنب كارثة بيئية

دعت بلدية غزة، إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والمعدات الأساسية لتجنب كارثة إنسانية وبيئية وشيكة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



وذكرت أن النقص الحاد في الوقود أدى إلى تقليص الخدمات إلى نحو 50 % من القدرات الاعتيادية، وندعو إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والمعدات الأساسية لتجنب كارثة إنسانية وبيئية وشيكة.

أفاد مجمع ناصر الطبي بوفاة طفل بسبب البرد القارس في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيًا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وذكر الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها

