وزير الخارجية الأمريكي يصل الدوحة قادمًا من القدس وسط تصاعد الضغوط على إسرائيل

أفاد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" في الدوحة، بأن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى العاصمة القطرية في زيارة غير معلنة قادمًا من القدس المحتلة، في مسعى لإعادة تفعيل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة.

تجميد التفاهمات بعد غارة إسرائيلية على الدوحة

وأوضح الوصيف أن الزيارة تأتي بعد توقف المحادثات عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الدوحة كانت تقيم فيه شخصيات من وفد حماس، ما أدى إلى تجميد التفاهمات بشأن صفقة تبادل محتملة، وزاد من توتر الأجواء الإقليمية.

قطر تطالب بضمانات أمنية أمريكية

وأشار إلى أن قطر تسعى، خلال هذه الزيارة، للحصول على ضمانات أمريكية واضحة لحماية أراضيها ومسؤولي الفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي لوّح فيها بضرب قيادات حماس "في أي مكان وزمان"، وهو ما أثار قلقًا دوليًا وحرجًا لواشنطن أمام المجتمع الدولي.

كما لفت الوصيف إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب القمة العربية الطارئة التي استضافتها الدوحة مؤخرًا، والتي شهدت موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الجهود القطرية نحو السلام.