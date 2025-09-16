المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إسرائيل تدمر أي أفق لتحقيق حل الدولتين

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل تقوّض بشكل متعمد فرص تحقيق حل الدولتين، محذرًا من أن التصعيد المستمر وسياسات الاحتلال تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

اتهامات بمواصلة الانتهاكات

وأشار المسؤول الأممي، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل ممارساتها التي تشمل الاستيطان، والتهجير القسري، والعنف المفرط ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

دعوات لتحرك دولي عاجل

وطالب المفوض السامي المجتمع الدولي بـتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لاحترام قرارات الشرعية الدولية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي ينسف أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.