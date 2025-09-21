قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين
بلالين و هدايا وحلويات|أجواء مبهجة في أول يوم دراسة بمدارس الشرابية والزاوية
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
ديني

الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد

شيماء جمال

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نصائح للطلاب مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 فى المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

 ونصح الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الطلاب قائلا: ابدأ عامك الدراسيّ واضعًا هدفَك أمام عينيك، وسِرْ في طريق الوصول إليه بطمأنينة، ولا يشغلنَّك عنه شاغلٌ، وليكن هدفُك عاليًا غاليًا.

واستشهد بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَمَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» [أخرجه الحاكم في مُستدركه]، وقال ﷺ: «فِي الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ». [أخرجه الترمذي]

دعاء بداية العام الدراسي

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علما وعملا صالحا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم يا ربنا بارك لنا في أولادنا ووفقهم إلى طاعتك وارزقني اللهم برهم، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم يا ربنا من بركات السماوات والأرض إنك أنت السميع العليم مجيب الدعوات، اللهم أنى أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن واللهم يا ربنا أن تجعلهم من الهداة والمهتدين غير الضالين ولا المضلين، اللهم نطمع في كرمك أن تجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم والذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم اللهم نسألك أن تحصن فروجهم وتحسن خلقهم وتملأ يا ربنا قلوبهم بالنور والحكمة وأهلهم لقبول كل نعمة وأصلحهم وأصلح بهم الأمة الإسلامية أجمعين برحمتك يا كريم، اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونورا لأبصارهم، اللهم أفتح عليهم فتوح العارفين وأرزقهم الحكمة والعلم النافع".

- «اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظة لكتابك، ودعاة ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد - صلى الله عليه وسلم-».

- «اللهم علم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء، اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هداة مهتدين».

-«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية».

- «اللهم اغفر ذنوبهم، وطهر قلوبهم، وحصن فروجهم، وحسن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورا وحكمة، وأهلهم لقبول كل نعمة، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك».

-«اللهم ارزقهم حبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك. اللهم اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرب إليك فقربته، وسألك فأجبته».

-«اللهم ارزقهم المعلم الصالح، والصحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك، واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك».

دعاء بداية العام الدراسي الجديد

اللهم وفقني في العام الدراسي الجديد وارزقني فيه حسن الفهم والعلم وصحبة الأخيار.

اللهم اجعل بداية العام الدراسي خير لنا ولجميع زملائنا ، وجنبنا فيها الشرور.

اللهم أنت الأبدي القديم، وهذه سنة دارسية جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك، يا ذا الجلال والإكرام.

رب اشرح لي صدري، و يسر لي أمري, و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن متى شئت سهلا، يا أرحم الراحمين.

نصائح للطلاب الأزهر بداية العام الدراسي الجديد العام الدراسي 2025 2026 دعاء بداية العام الدراسي دعاء بداية العام الدراسي الجديد

