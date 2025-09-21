ماذا يفعل من يئس من نفسه فى أمور الطاعة؟..علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ إنما هي بعض حقه، والصلاة على النبي ﷺ تقبل من كل أحد؛ من المنافق، ومن الفاسق، ومن المؤمن، ومن التقي، ومن غيرهم، لتعلقها بالمقام الأجل.

ماذا يفعل من يئس من نفسه فى أمور الطاعة

وتابع: فمن يئس من نفسه، ورأى أنه لا يطيع ربه إلا قليلًا، فليشرع في الصلاة على النبي ﷺ مستحضرًا حقه ووجوب الأدب معه؛ فإن ذلك يحمله على القيام بالفرائض، واجتناب المناهي، والتقرب إلى الله تعالى، وكلما صلى على النبي ﷺ فتحت له الأبواب؛ لأن الله قد قبلها ولو صدرت من قلب فاسق شقي، فما بالك لو أنها قد صدرت من قلب مؤمن تقي.

ويشدد على أنه ينبغي أن نكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ أيضًا تكثيرًا للثواب؛ لأنها جمعت فأوعت، فهي ذكر لله في نفسها، وهي مع ذلك امتثال لأمره تعالى حيث أمرنا أن نصلي عليه ﷺ، ومع أنها طاعة في نفسها مستقلة، إلا أنها تشتمل على تعظيم سيد الخلق، وهو أمر مقصود في ذاته، ولأنها تشتمل على أشرف كلمة وهي: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله). فالصلاة عليه ﷺ إقرار منك بالوحدانية ابتداءً؛ لأنك تبدأها بأن تطلب الصلاة من الله، وهذا توحيد، وتنتهي بالإيمان بسيد الخلق ﷺ.

وهذا بعض شأن الصلاة عليه ﷺ، ولا يدرك شأنها إلا من فتح الله عليه، فهي الوقاية، وهي الكفاية، وهي الشفاء، وهي الحصن الحصين، وهي التي تولد حب رسول الله ﷺ في قلوب المؤمنين، فيقبلون على الطاعة ويتركون المعصية، وهي التي تحافظ على ذلك الحب وتصونه، وهي التي يترقى بها العبد عند ربه، وهي التي تجعل المؤمن ينال شرف إجابة النبي ﷺ عليه، حيث إنه يجيب على من صلى عليه. وهي مدخل صحيح للدخول على السيد المليح الفصيح ﷺ، فالدخول على سيدنا رسول الله ﷺ يبدأ بالصلاة عليه، وبكثرة الصلاة عليه.