هل اليوم آخر شهر مولد النبي؟.. صلّي عليه بهذه الصيغة ولن تُوقف للحساب

لعل ما يطرح السؤال عن هل اليوم آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ، هو أنه يتزامن اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول ، وهو يوم الرؤية الشرعية واستطلاع هلال الشهر الهجري الجديد شهر ربيع الآخر لعام 1447 هـ، والذي قد يكون آخر أيام شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم - ومن ثم يبدأ شهر ربيع الآخر غدًا الإثنين ، أو قد لا تتحقق الرؤية ومن ثم تكون غرة ربيع الآخر بعد غد الثلاثاء ، ومن ثم ينبغي معرفة هل اليوم آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ لعلنا نغتنم آخر نفحاته ورحماته ، سواء فاتنا الشهر أو لم يفتنا ، فلا يمكن لعاقل أن يضيع هذه الفرصة الأخيرة والمتمثلة من خلال معرفة هل اليوم آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟.

هل اليوم آخر شهر مولد النبي

ورد عن مسألة هل اليوم آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ، أن اليوم الأحد الموافق 21 من سبتمبر 2025م، يوافق التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1447هـ، وهو شهر يجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض كل عام على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

وتحدد دارُ الإفتاءِ المصريةُ هل اليوم آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- في مصر؟ وذلك من خلال استطلاع هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

ليتحقَّقَ لديها شرعًا وفقًا لنتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ما إذا كان شهر ربيع الأول 29 يوما فقط، ويبدأ شهر ربيع الآخر 1447 هـ، يوم غد الإثنين الموافق 22 من سبتمبر 2025، أم أنه المتمم لشهر ربيع الأول ، ويوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025م هو غرة شهر ربيع الآخر.

الصلاة على النبي في آخر شهر مولده

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك صيغة تعد من أفضل صيغ الصلاة على النبي في شهر مولده ، حيث إن من يكثر من ترديدها لا يوقف للحساب يوم القيامة.

وأوضح «جمعة» عن صيغة الصلاة على النبي في شهر مولده ، أن هذه الصيغة من الصلاة على النبي في شهر مولده هي : "اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ".

وأضاف أن هذه الصلاة الشريفة لسيدنا الإمام الشافعي -رضي الله عنه- ذكرها في خطبة كتابه "الرسالة" ، وحكى الرافعي عن إبراهيم المروزي : أنه لو حلف شخص أن يصلي عليه -صلى الله عليه وسلم- أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بهذه الصلاة .

وأشار إلى أنه نقل الإمام الغزالي -رضى الله عنه- في الإحياء عن أبي الحسن الشافعي قال : رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام فقلت له : يا رسول الله بمَ جُوزي الشافعي عنك ، حيث يقول في كتاب (الرسالة) وذكر الصلاة السابقة.

وأردف: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : جُوزى عني أنه لا يُوقف للحساب يوم القيامة . (أفضل الصلوات للنبهاني)، من كتاب : الكنز_ لثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم-

صيغة الصلاة على النبي

ورد أن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». (رواه البخاري).

فضل الصلاة على النبي في آخر شهر مولده

نبهت الكثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة ، إلى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل وقت وحين، ذلك لأن الصلاة على النبي من أحب الذكر إلى الله جل وعلا ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة فضل الصلاة على النبي ، ومنه:

يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

يكفي الله العبد المصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أهمّه.

تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تنقذ المسلم من صفة البخل.

سبب من أسباب طرح البركة.

سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

التقرّب إلى الله تعالى.

نيل المراد في الدنيا والآخرة.

سبب في فتح أبواب الرحمة.

دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

سببٌ لدفع الفقر.

تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

تاريخ المولد النبوي الهجري

ذهب الجمهور إلى أن المولد النبوي كان في شهر ربيع الأول؛ فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتي عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبى شيبة في "مصنفه" عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قالا: "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". وهذا هو المشهور عند الجمهور.

و اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول.

ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.