عارفين هدفهم وباصين للمستقبل.. طلاب المعاهد الأزهرية يبدأون العام الدراسي الجديد| فيديو وصور

انطلقت الدراسة بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025-2026، وقد رصد “صدى البلد” أجواء طابور الصباح وتوافد الطلاب على المعاهد لبدء العام الدراسي الجديد.

الدراسة بالمعاهد الأزهرية

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات وبمناسبة الاستعداد لانطلاق الدراسة، ولتحقيق الانضباط الدراسى، وحسن سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، وهى سرعة تنفيذ حركة الندب دون إبطاء أو تأخير، وتكليف الموجهين بمتابعة المعاهد قبل بداية الدراسة للوقوف على احتياجاتها الفعلية، وسرعة الانتهاء من تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، لاستقرار العملية التعلمية بالمعاهد.

كما تضمنت التعليمات طباعة المناهج وتوزيعها على المعلمين، مع التزام كل معلم بكتابة المنهج ووضع صورة مطبوعة منه فى صدر دفتر التحضير، والتنبيه على تدوير المناهج على المعلمين فى جميع التخصصات، والتنبيه على القائمين بعمل الجداول بمراعاة العدالة وتوزيع جداول الحصص على المعلمين.

والالتزام بتوزيع الكتب على الإدارات التعليمية أولا بأول، مع التنبيه بتسليمها للمعاهد الأزهرية، كما يحظر على جميع طلاب المعاهد الأزهرية ارتداء الملابس غير اللائقة حرصا على الظهور بالمظهر اللائق لمنتسبى الأزهر الشريف، والتزام المعاهد بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء، والانتماء الوطنى، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومى بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطنى باعتبارهما من الركائز الأساسية فى بناء الهوية الوطنية.

والتأكيد على استمرارية تفعيل أعمال وحدة البناء العرفى والدعم النفسى الفرعية بالمناطق الأزهرية ، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة جميع السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل المعاهد الأزهرية مثل: (التنمر، والعنف...إلخ) وتفعيل الدور الحيوى للإخصائيين الاجتماعيين فى تقديم الدعم النفسى والسلوكى اللازم، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمعهد ما يسهم فى ترسيخ بيئة تعليمية أمنة ومحفزة على التعلم.

حظر العقاب البدني

حظر استخدام أى شكل من أشكال العقاب البدنى أو النفسى تجاه الطلاب تحت أى ظرف على أن يتخذ الإجراء القانونى الفورى فى حال ثبوت ذلك، والالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المكررة للعام الدراس 2025-2026 م، وفقا لما ورد بمنشور المصروفات المنظم لهذا لشأن، والالتزام بتطبيق كافة بنوده، وعدم تحصيل أى أموال تزيد عن المصروفات المقررة، وضرورة اتخاذ الإجراء القانونى اللازم حيال المخالفات ضمانا للعدالة والشفافية فى تقديم الخدمات التعليمية.

توزيع التغذية على الطلاب وفقا للضوابط المنظمة لذلك، وضرورة الالتزام بتسجيل غياب الطلاب، ويشدد على أهمية الجدية فى الالتزام بهذا الإجراء، ويتم التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك، مع ضرورة إخطار أولياء الأمور دوريًا بحالات الغياب تحقيق للانضباط الدراسى، الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط الدراسى وفقا للائحة الطلاب رقم 48 لسنة 2022 مادة رقم (84)، سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للمبانى ودورات المياه، وتقليم الأشجار التى قد تسبب خطورة على الطلاب، والتأكد من إزالة أى أثار قد تسبب مشكلات للطلاب داخل المعاهد.

حظر تواجد الدراجات البخارية والتكاتك والسيارات الخاصة بالعاملين وخلافه داخل أفنية المعاهد حفاظا على السلامة العامة وأمن الطلاب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مع ضرورة التنسيق الفورى مع إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية، وتفعيل آليات إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المعاهـد، والإبلاغ عن أى مخالفات: لضمان استمرارية عمل المؤسسة بكفاءة وفاعلية، مع التنبيه المشدد على شيوخ المعاهد بضرورة إحكام وتنظيم إجراءات الدخول والخروج، وذلك من خلال إغلاق أبواب المعهد وانتهاء طابور الصباح، وتفعيل دور الإشراف اليومى لضمان الانضباط، مع التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول، وتسجيل بياناتهم بشكل فـورى.

بالإضافة إلى التأكيد على غلق أبـواب المعهد عقب انتهاء اليوم الدراسى، وبعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب حفاظًا على أمن وسلامة المعاهد الأزهرية، وحظر التدخين نهائيا داخل المعهد، وكافة المؤسسات التعليمية الأزهرية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين وفقا للقوانين والقرارات الصدرة فى هذا الشأن.

منع دخول مندوبى المبيعات أو أى جهات دعائية إلى المعاهد، تحت أى ظرف: حفاظًا على الطلاب من التأثيرات التجارية: ضمانا لحيادية العملية التعليمية ونقائها من أى توجهات دعائية أو مصالح تجارية، وعدم اقامة أى احتفالات الا بعد الرجوع إلى الإدارة التعليمية وادارة الأمن بالمنطقة، والتواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المعهد والمنشأة التعليمية، وخلوها من التجمعات المائية الراكدة والقمامة وما شاكل ذلك.

محاضرة عن الوطن

وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشور على جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، بخصوص إلقاء كلمة بعنوان "عهد علينا حب الوطن" في أول يوم دراسي العام الجديد.

وجاء نص كلمة أول يوم دراسي في المعاهد الأزهرية بعنوان "عهد علينا حب الوطن" كما يلي:

الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثره إلى يوم الدين.

أبنائي وبناتي طلاب المعاهد الأزهرية الكرام، مع إطلالة عام دراسي جديد نجدد معا العهد والعزم على أن نكون أوفياء لوطننا الغالي مصر نحبه حبا صادقا ونعمل لرفعته ونسهم في بنائه فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها بل هو عزنا ومجدنا وهو أمانة في أعناقنا.

واعلموا - أبنائي وبناتي الأعزاء - أن من تمام حب الوطن أن نجتهد في طلب العلم ونخلص في دراستنا فالعلم هو السلاح الحقيقي الذي تبنى به الأوطان وتنهض به الأمم وبه تسمو مصرنا الحبيبة إلى آفاق المجد والتقدم.

إن الأزهر الشريف هو منارة العلم والهدي ينتظر منكم أن تكونوا خير سفراء له بأن تجمعوا بين التحصيل العلمي والقيم الأخلاقية وتضربوا أروع الأمثلة في الانضباط والجد والاجتهاد من أجل الوطن ورفعته

فاجعلوا هذا العام عام نشاط وبذل وعطاء، وليكن كل منكم طالبا نافعا لنفسه بارا بأهله محبا لوطنه رافعا شأن أزهره حتى تفرح بكم مصر ويسعد بكم الأزهر ويكتب الله لكم الأجر في الدنيا والآخرة.

وختاما: لا تكتفوا بالنجاح ولكن اسعوا للتميز فمصر تنتظر منكم أن تكونوا قادة وعلماء المستقبل، فأسسوا لذلك وفق ما أمركم به دينكم الحنيف إذ يقول تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) .

حفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة ووفقكم لكل خير ورفعة وجعلكم ذخرا لدينكم وأمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مصروفات المعاهد الأزهرية

وأصدر الأزهر الشريف، منشورًا خاصًا بقيمة مصروفات المعاهد الأزهرية للمراحل التعليمية المختلفة لجميع المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية واللغات.

وشمل منشور الأزهر الشريف، عن مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، بيان مفصل عن المصروفات الدراسية لكل مرحلة تعليمية.

وجاءت مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 على النحو التالي:

المعاهد العادية

- مرحلة التمهيدي: 60 جنيهًا

- المرحلة الإبتدائية: 60 جنيهًا

- المرحلة الإعدادية: 68 جنيهًا

المرحلة الثانوية: 80 جنيهًا

المعاهد النموذجية واللغات

- تمهيدي نموذجي: 230 جنيهًا

- تمهيدي لغات: 830 جنيهًا

- المرحلة الإبتدائية النموذجية: 280 جنيهًا

- المرحلة الإبتدائية اللغات: 835 جنيهًا

- المرحلة الإعدادية النموذجية: 317 جنيهًا

- المرحلة الثانوية النموذجية: 357 جنيهًا

ونبه الأزهر الشريف، على ضرورة مراعاة هذه المصروفات الإضافية عند سداد المصروفات وهي:

- يحصل مقابل التأسيس في بداية كل مرحلة من المراحل التعليمية (رياض الأطفال- الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية) بواقع مبلغ 600 جنيه للمعاهد النموذجية ومبلغ 1100 لمعاهد اللغات والمستجدين في الإلتحاق بالأزهر بأي صف دراسي بأي مرحلة تعليمية بهذه المعاهد.

- يحصل مبلغ 42 جنيهًا مقابل خدمات بريدية من كل طالب في بداية كل مرحلة.

- يسدد مبلغ 100 جنيه خدمات استمارات الشهادات العامة من طلاب الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

- يحصل مبلغ 41،73 جنيه، لصالح التأمين الصحي وصندوق الشهداء وصندوق ذوي الإعاقة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

- تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية.

- يطبق هذا المنشور على الطلاب الوافدين الأجانب بكافة المعاهد ومعاهد البعوث الإسلامية المقيدين على غير المنح ويلغى كل ما يخالف ذلك.



