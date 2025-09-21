قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض
اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك
مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله
رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية
عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو
تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات
خالد جاد الله: كثرة النجوم صنعت أزمة في الأهلي .. والشحات الأفضل في مركزه |فيديو
«غزة» ترد على الادعاءات الإسرائيلية: مزاعم استهداف فرق الأمم المتحدة «مُغرضة»
طبيعة أسوان تختلف .. تعرّف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة 21-9-2025
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة
الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟.. الإفتاء تجيب

حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح
حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟ حيث يقوم بعض الأصدقاء أحيانًا بإخفاء أغراض زملائهم بغرض المزاح وعمل ما يُسمَّى بـ (المقالب). فما حكم ذلك شرعًا؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يحرم المزاح المشتمل على ترويع الآخرين وإخافتهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وإخفائها على جهة المزاح؛ جاء في "مسند الإمام أحمد" عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا».

المزاح من وسائل الترويح عن النفس
وأوضحت أن المزاح من وسائل الترويح عن النفس التي يتناولها النَّاس في حياتهم من أجل تناسي الهموم، وتخفيف الضغوطات اليومية، والتسلية، والـتخلص من الملل، وإدخال السعادة والسرور على الآخرين.

ولأن المزاح مما ينشر السرور واللطف ويشيع البهجة في حياة الناس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع أهله وأصحابه والأطفال الصغار؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ». قال أبو أسامة: يعني: يُمَازِحُهُ. رواه أبو داود والترمذي في "سننيهما" وأحمد في "مسنده".

قال الإمام شهاب الدين الرملي في "شرح سنن أبي داود" (19/ 160، ط. دار الفلاح): [قيل: إنَّ هذا من جملة مزحه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولطيف أخلاقه؛ لأنَّ كل أَحد له أذنان تثنية أذن.. وعلى القول الأول أنّه من جملة مزحه، فيُحمل على أنَّه قاله لأنس في صغره قبل البلوغ؛ فإنَّه كان أكثر مزحه مع النساء والصبيان؛ تلطفًا بهم دون أكابر الصحابة رضي اللَّه عنهم] اهـ.

حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح
وشددت على انه يحرم المزاح المشتمل على ترويع الآخرين وإخافتهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وإخفائها على جهة المزاح؛ جاء في "مسند الإمام أحمد" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنَّهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسيرٍ، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نَبْلٍ معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: «مَا يُضْحِكُكُمْ؟»، فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نَبْلَ هذا ففزع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»، وعن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا».

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (10/ 287، ط. المكتبة التجارية): [إن ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح حرام؛ وقد جاء في الحديث: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا» جعله لاعبًا من جهة أنه أخذه بنية رده، وجعله جادًّا؛ لأنه روع أخاه المسلم بفقد متاعه] اهـ.

وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 379، ط. دار الحديث): [قوله: (لَاعِبًا) فيه دليلٌ على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.. وقوله: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح] اهـ.

وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 447، ط. المكتبة التجارية): [(لا يحل لمسلم أن يروع) بالتشديد أي: يفزع (مسلمًا) وإن كان هازلًا؛ كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده؛ لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده] اهـ.

حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح المزاح الإفتاء المقالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة: المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود

القاهرة السيمفوني

جمهور الأوبرا يستمع إلى قصص هوليود بموسيقى السيمفونى في المسرح الكبير

اسراء عبد الفتاح ووالدها

حضن واحد بس..إسراء عبدالفتاح تعبر عن افتقادها لوالدها

بالصور

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد