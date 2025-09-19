قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته
شيماء جمال

 هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عن السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وقال: إنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها.

وأشار إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا.

وبين أن الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، وليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.


كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، لافتةً إلى أن للخاطب أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول.


وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه ينبغي على الشاب الذي يريد الزواج أن يختار لنفسه ذات الدين والأخلاق وأن تكون من بيت ملتزم ذا سمعة طيبة تعرف الله والدين.


وأوضح «ممدوح» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها والادعاء بأن الخاطب لا يستطيع شراء الأشياء غالية الثمن حتى يتأكد من أنها ترضى بالقليل ؟، أن ذلك ليس حرامًا، لكن أخلاق الفتاة لا يمكن التأكد منها من خلال هذه الأمور، مشيرًا إلى أن هناك أمور لا تظهر إلا بعد الزواج والمعاشرة.

الإفتاء هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته الخاطب الخطوبة خاتم الخطبة

