رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
نقيب المحامين: إصلاحات حقيقية في مشروع العلاج خلال الفترة المقبلة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
مصادر فلسطينية: انقطاع الاتصالات في غزة وتقدم الدبابات شمال غرب القطاع
بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟
الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن سداسي الفريق.. شوبير يكشف التفاصيل
لولا يهاجم ترامب: لست إمبراطور العالم.. والبرازيل ستبحث عن شركاء بدائل
حكم الإيماء بدلا من السجود في الصلاة بسبب الزحام.. الإفتاء توضح
طقس الخميس: الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم
ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
فقدان 61 مهاجراً سودانياً إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل الكذب على سبيل المزاح لإضحاك الناس حرام أم حلال؟.. الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

قد يلجأ البعض من الناس إلى تحريف الكلام أو يهول من موقف معين حدث أمامه حتى يستطيع إضحاك الآخرين او إقناعهم بشيء معين حيث يُنظر إليها على أنها مجرد دعابة أو تسلية .

وفي هذا الصدد جاء رد دار الإفتاء المصرية ليضع النقاط على الحروف بشأن حكم الكذب في المزاح ،  وأكدت لجنة الفتوى أن الشريعة الإسلامية شددت على ضرورة التحلي بالصدق في القول والفعل، وحذرت من خطورة الكذب حتى لو كان على سبيل الضحك أو المزاح، إذ لا يليق بالمسلم أن يجعل الكذب وسيلة للتسلية أو لإضحاك الآخرين.


وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الكذب أثناء المزاح مع الأصدقاء محرم شرعًا ولا يجوز، مشيرةً إلى أن الدعابة إذا تضمنت كذبًا فإنها تدخل في دائرة المحرمات. 

واستشهدت بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.

وأضافت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الكذب بقصد إضحاك الناس، مستشهدة بما رواه الترمذي عن رسول الله: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ!».

وبيّنت اللجنة أن المزاح في الإسلام مشروع إذا خلا من الكذب والسخرية، مستشهدة بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعابة لطيفة مع أهله وأصحابه، إذ كان يمزح ولا يقول إلا حقًّا.

كما أوضحت أن الكذب من صفات المنافقين، حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا... وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ...» متفق عليه.

وأكدت دار الإفتاء أن الالتزام بالصدق سلوك إيماني عظيم يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، بينما الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، محذرة من الاستهانة بمثل هذه الأمور في حياتنا اليومية.


 


 

