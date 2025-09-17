قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رقية من دمياط تقول فيه: "لو سمحت يا مولانا، هو الحب حرام؟ أو إني أكلم واحد لحد ما نتخطب ده كده حرام؟".

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الحب حالة شعورية لا يملكها الإنسان، وبالتالي لا يُحاسب عليها، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقسم بين زوجاته ويقول: "اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"، في إشارة إلى الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان.

 وأضاف أن الميل القلبي ليس محل تكليف شرعي، فلا يقال إنه حلال أو حرام.

وأشار أمين الفتوى إلى أن ما يُحاسَب عليه الإنسان هو ما يترتب على هذا الميل من أقوال وأفعال، فالتصرفات هي التي تدخل في دائرة الحلال والحرام. 


وبيَّن أن التواصل بين شاب وفتاة دون ارتباط رسمي كالخطوبة أو الزواج لا يصح شرعًا، بينما نموذج النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل إطار الزواج الشرعي.

وأكد الدكتور شلبي أن الإنسان يُحاسَب على أقواله وأفعاله وليس على ما يجول في قلبه أو نفسه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".

كما دعا إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وعدم الاستسلام للأفكار والتخيلات السلبية، لأن استمرارها قد يدفع الإنسان لاحقًا إلى أفعال أو أقوال يُحاسب عليها.

محمود شلبي أمين الفتوى هو الحب حرام

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية

