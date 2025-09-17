قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موقف الزوجة من حلف الزوج الدائم بالطلاق.. أمين الفتوى يجيب

موقف الزوجة مع كثرة حلف زوجها بالطلاق
عبد الرحمن محمد

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين ويدعى حمدي من محافظة المنوفية، قال فيه: “ما موقف الدين من الناس اللي بتنزل الأسواق وبيحلف أكثر من طلاق؟ وما موقف الزوجة إذا كان زوجها يحلف بالطلاق أكثر من 30 أو 40 مرة؟”

وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح الدكتور شلبي أن الشرع الشريف نهى بشكل قاطع عن كثرة الحلف، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولا تطع كل حلاف مهين»، وقوله عز وجل: «واحفظوا أيمانكم». 

وأشار إلى أن كثرة الحلف تفقد التعاملات بركتها، خصوصًا في البيع والشراء، كما أن من يحلف كذبًا يرتكب ذنبين كبيرين: الكذب نفسه، والحلف على غير الحق، وهذا قد يصل إلى مرتبة اليمين الغموس، التي تُعد من الكبائر لأنها تقتطع حقًّا بغير حق.

وبيّن أمين الفتوى أن الحلف بالطلاق أمر في غاية الخطورة، إذ يترتب عليه آثار شرعية لا يستهان بها، مؤكدًا أنه لا يجوز أبدًا أن يجعل الإنسان الطلاق وسيلة للتأكيد على كلامه أو أداة لإقناع الناس أثناء البيع والشراء أو حتى في شؤون الحياة اليومية.

 وأضاف أن الطلاق له تبعاته وأحكامه الشرعية، التي قد تؤدي إلى تفكك الأسرة وتشتيت شملها إذا استُخدم بغير روية أو وعي.

وأكد الدكتور شلبي أن على المسلم أن يتقي الله في لسانه، وألا يكثر من الحلف بأي حال من الأحوال، خاصة الحلف بالطلاق، لما يجره من أضرار دينية واجتماعية وأسرية، داعيًا إلى الالتزام بتعاليم الشرع في ضبط الكلام وعدم التساهل في الأيمان والعهود.
 

دار الإفتاء الحلف بالطلاق اليمين الغموس كثرة الحلف الأسرة المصرية

