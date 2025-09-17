قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء بداية العام الدراسي 2025.. حصّن أولادك من كل مكروه

أحمد سعيد

مع بداية العام الدراسي الجديد يبحث أولياء الأمور عن دعاء بداية العام الدراسي 2025 من أجل طلب التوفيق والنجاح والاطمئنان على أبنائهم، حيث يسعى الآباء دائمًا إلى توفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائهم لتكون سببا في تحصيل العلم، وإلى جانب الأخذ بالأسباب يأتي الدعاء كأفضل ما يستعين به المرء على قضاء حوائجه.

أفضل دعاء بداية العام الدراسي 2025

  • اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء، أسألك أن تحفظ لي أولادي، وأن تربّي لي صغارهم، وأن ترزق القوة لضعيفهم.
  • يا رب يا أكرم الأكرمين حافظ لى على أولادي من كل سوء
  • اللهم ارزق أولادي فصاحة الأنبياء، وحفظ الملائكة الحفظة.
  • اللهم أكرمهم بأنوار العلم، وسرعة الفهم، وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم.
  • اللهم وأنزل عليهم الصحة والعافية، وبارك لهم في سمعهم وبصرهم وبدنهم.
  • اللهم إني أستودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، اللهم وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم ويسّر لهم الخير في دراستهم أينما كانوا.
  • اللهم احفظ أبنائي في مدارسهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وكلِّلهم بالصحة والعافية، ربي لا ترني فيهم أمرًا يؤذيني.

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة مستجاب

 

  1. اللهم علم أبنائي ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا.
  2. اللهم افتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء. 
  3. يارب افتح على أبنائي فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى.
  4. رب استودعتك فلذة كبدي فأنت أعظم الموكلين يا الله حسبي الله الذي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.
  5. اللهم اني استودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، اللهم أجعله عامًا سعيدًا عليهم.
  6. اللهم اصلح حال أولادنا، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم يا رب.
  7. اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين، وارزقهم العلم النافع، والعمل الصالح، والأخلاق الحسنة.
  8. اللهم وفق أولادي في دراستهم واجعلهم من عبادك الصالحين، ومن أهل التقوى والصلاح.

أدعية الآباء والأمهات لأبنائهم في العام الدراسي الجديد

  1. اللهم إني فوضت أمر أولادي إليك وأسندت ظهورهم عليك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
  2. اللهم ابعد عن أولادي صحبة السوء وساعة السوء واحفظهم من كل حاسد وحاقد.
  3. اللهم أسألك أن تحفظ عقل أولادي وترزقهم الحفظ والفهم وسهولة العلم.
  4. اللهم علم أولادي بالعلم النافع في الدنيا والآخرة واجعلهم من محبي العلم.
  5. اللهم أعيذ أولادي بك من الكسل والعجز وسوء الفهم وعسرة التعلم.
  6. اللهم احفظ أولادي واجعلهم ممن قرأوا ففهموا وسمعوا فحفظوا وصاحبوا فأحسنوا الصحبة.
