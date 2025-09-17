حكم قراءة الفاتحة دون الجهر بالبسملة في الصلاة.. الإفتاء توضح

يتساءل كثيرون حكم قراءة الفاتحة دون الجهر بالبسملة في الصلاة، حيث يصادف أن يصلي شخص وراء إمام لا يجهر بالبسملة في الصلاة ويدور بين المصلين جدل كبير بشأن هذه المسألة الفقهية فما هو حكم الشرع وهل الصلاة صحيحة في هذه الحالة؟ وهو ما نعرض إجابته في السطور التالية.

حكم قراءة الفاتحة دون الجهر بالبسملة في الصلاة

وفي هذا السياق، كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم عدم الجهر بالبسملة في بداية قراءة الفاتحة أثناء الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المسألة محل خلاف بين العلماء، لكنها لا تستدعي نزاعًا أو خلافًا بين المصلين، مؤكدًا أن الإمام يجوز له أن يجهر بالبسملة أو يسر بها، وكلا الأمرين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن المذهب الشافعي يستحب الجهر بالبسملة، بينما يرى الإمام أحمد استحباب قراءتها سرًا، مشيرًا إلى أن الإمام ينبغي أن يراعي حال المصلين، فإذا كان الجهر بها سيجنب إثارة الخلاف فعليه أن يجهر بها.

وختم أمين الفتوى في دار الإفتاء بالتأكيد على أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون مثار جدال أو نزاع في المساجد، لافتًا إلى ما ذكره ابن القيم من أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت بالأمرين معًا.

متى يجب سجود السهو على المصلي؟

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن هناك فرقًا واضحًا بين ما يُعد ركنًا في الصلاة، وما هو سُنة أو هيئة، مشددًا على أن ترك الركن لا يُجبر بـ سجود السهو فقط، بل يجب الإتيان به ثم استكمال الصلاة بشكل صحيح.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، في رده حول ما إذا كان نسيان جزء من الصلاة يوجب إعادتها كاملة أم لا: "إذا ترك المصلي ركنًا من أركان الصلاة، كأن نسي سجدة مثلًا، يجب عليه الإتيان بالسجدة فورًا ثم يكمل صلاته، ولا يُجزيه أن يسجد للسهو فقط، أما إذا لم يتذكر إلا في الركعة التالية، يُعتبر أنه فاتته ركعة كاملة، ويُلغى ما بعدها ويُبنى على ما تذكّره".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الركن لا يُعوض بسجود السهو، بعكس السنن التي لا تعاد، مثل التشهد الأوسط إذا نُسي، موضحًا: "لو نسيت الجلوس للتشهد الأوسط واستقررت واقفًا للركعة الثالثة، لا يصح أن أعود للجلوس، لأنني أصبحت في ركن، ولا أرجع من ركن لأجل سنة".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هناك أمورًا تُعد من هيئات الصلاة، مثل رفع اليدين أو قول "سبحان ربي العظيم"، وهذه لا تؤثر على صحة الصلاة، ولا يُطلب بسببها سجود سهو، قائلًا: "الصلاة صحيحة حتى وإن لم يُؤدِّ المصلي بعض الهيئات، ولا يلزمه سجود السهو في هذه الحالة".