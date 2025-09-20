قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ..صور
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
ديني

هل تقبل صلاة المرأة إذا لم تغطِ قدميها ؟ .. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة
صلاة المرأة
إيمان طلعت

حكم صلاة المرأة بدون تغطية القدم ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات القرآن الكريم.

وقال: أن العلماء إختلفوا فى مسألة كشف قدم المرأة فى الصلاة فهناك من قال إن قدم المرأة لا تظهر فى الصلاة وهناك من قال لا شئ فى ذلك فهى مسألة خلافية والخروج من الخلاف خاصة فى مسائل العبادات مستحب .

وأشار إلى أنه إن إرتدت ثوبًا غطى قدمها فهذا يكون أفضل خروجًا من الخلاف، ولكن لو صلت وقدمها مكشوفه فالصلاة صحيحة عند بعض العلماء.

هل تقبل صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان؟

حكم صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح العجمي، أن جمهور الفقهاء أجمعوا بستر القدمين أثناء الصلاة، وأما عن الحنفية فأجازوا كشف القدمين سواء فى الصلاة أو خارجها، وبجواز الصلاة سواء مع ستر القدمين بملابس طويلة أو ارتداء الشراب، وكذلك تجوز الصلاة بدون ستر ولا شئ فيها.

وأوضح أن ما يتداوله البعض من روايات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعى عن التى لا تستر قدميها فى الصلاة أنها فى النار فلا صحة لهذا الكلام ولا سند له.

حكم صلاة المرأة بدون ارتداء جوارب

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.

وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجب على المرأة لبس الجورب فى الصلاة»، أنه لو إستطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع أن ترتدى شرابًا وأرادت أن تأخذ بالقول القائل؛ بأنه يجوز الصلاة دون شراب وهو رأى الأحناف فلاحرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة.

وتابع: الضابط فى ذلك كله هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور:الآية 31)، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.

هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمها

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض أن المرأة إذا صلت وقدماها مكشوفتان تبطل صلاتها، مشيرا إلي أن الفقهاء اتفقوا على أن القدمين عند الأحناف يجوز كشفها فى الصلاة لأنها مثل اليدين.

وأضاف عبد السميع، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال ( هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمها؟)، أن المرأة إذا كشفت قدمها أثناء الصلاة فهذا ليس بحرام، حيث أنه يجوز كشف القدم على مذهب الأحناف قياسًا للقدم على اليدين.

حكم صلاة المرأة بدون تغطية القدم هل تقبل صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان حكم صلاة المرأة بدون ارتداء جوارب هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

