جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026

أعدّت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق برنامجًا متكاملًا للفعاليات خلال الأسبوع الأول من الدراسة، بمشاركة مختلف كليات الجامعة، وذلك احتفاءً بطلابها الجدد وتعزيزًا للتواصل مع الطلاب القدامى.

وتتنوع الفعاليات ما بين الندوات التثقيفية، والعروض الفنية، والأنشطة الرياضية، واللقاءات التعريفية، حيث حرصت الكليات على أن تعكس هذه الأنشطة ثراء الحياة الجامعية ودورها في صقل شخصية الطالب وتنمية مواهبه إلى جانب التحصيل العلمي.

اليوم الأول (السبت الموافق ٢٠ سبتمبر): يشهد حفلات استقبال الطلاب، ولقاءات للطلاب القدامى والجدد مع عمداء كليات طب قصر العيني والهندسة والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية وطب الاسنان والطب البيطري ودار العلوم والتخطيط الإقليمي والعمراني والمعهد القومي لعلوم الليزر، كما يشهد اليوم الأول إقامة معارض للفنون التشكيلية بكليتي الآداب والإعلام، وعروض فيديو للتعريف بالأنشطة الطلابية وتعريف الطلاب الجدد بنظم الدراسة بكلية العلوم، وتختتم فعاليات اليوم بحفل عيد الخريجين الذي تنظمه كلية الإعلام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

اليوم الثاني (الأحد الموافق ٢١ سبتمبر): يتخلله تنظيم مسابقات رياضية وثقافية وترفيهية بكليات الآداب والحقوق والزراعة والتجارة ودار العلوم، فيما تنظم كلية الصيدلة يوم رياضي مفتوح، بينما تنظم كلية الهندسة معرضا للوحات الفنية المشغولات اليدوية الخاصة بالطلاب، وتقيم كلية طب الاسنان ندوة عن إدارة الوقت وأخرى تعريفية عن الذكاء الاصطناعي، وتقيم كلية الإعلام ورشة تدريبية لنشاط الجوالة، كما تنظم كلية العلوم لقاء تعريفي بالارشاد الاكاديمي وآليات التسجيل للجداول الدراسية، فيما يقيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقار متعددة بالشارع الجمهوري للتعريف بالمراكز والوحدات الخدمية داخل الجامعة.

اليوم الثالث (الاثنين الموافق ٢٢ سبتمبر): يتضمن عرضًا مسرحيا بكلية الحقوق ومعرض لمجلات الحائط بساحة الكلية، كما تنظم كلية طب قصر العيني مبادارات توعوية بالظواهر السلبية التي يعاقب عليها القانون كالمخدرات والتنمر والتحرش، فيما تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ندوة في إطار رفع درجة الوعي، كما تقام مسابقات وأنشطة ثقافية وفنية بكليات الصيدلة وطب الاسنان والتجارة، ويقام معرض للمشغولات الفنية ومسابقة في الشعر والزجل بكلية الآثار، واسكتشات شبابية ومعارض للأنشطة الطلابية والأسر الجامعية بكليات التجارة والزراعة والتخطيط الإقليمي والعمراني، إلى جانب تنظيم صالون ثقافي بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي يتم من خلاله استضافة خبراء وباحثين لإلقاء الضوء على ريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي.



اليوم الرابع (الثلاثاء الموافق ٢٣ سبتمبر): تنظيم العديد من المسابقات والانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بكليات التمريض والعلاج الطبيعي والآثار والدراسات الافريقية العليا ودار العلوم، كما تنظم كلية الاقتصاد العلوم السياسية ندوة تحاضر فيها مديرة مكتب التعاون الدولي لتعريف الطلاب بالمنح الدراسية والبحثية المتاحة، فيما يختتم اليوم باحتفالية كلية الآداب بمئويتها وعيد الخريجين لدفعة الأميرة فاطمة إسماعيل.

اليوم الخامس (الأربعاء الموافق ٢٤ سبتمبر): تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ندوة للسفير محمد عرابي وزير الخارجية الاسبق بعنوان: "من الكلية إلى الخارجية"، كما تقيم كلية الاعلام حفل استقبال للطلاب ذوي الهمم وآخر لشعبة الإعلام الرقمي، كذلك يقام معرض للمنتجات الفنية واسكتشات فنية بكلية الآثار، فيما تنظم كلية الآداب مسابقة للشطرنج وورشة أعمال خشبية، وتقيم كلية طب قصر العيني يوم رياضي بساحة الكلية وبطولة للسباحة.

اليوم السادس (الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر): يشهد تنظيم فعاليات رياضية مفتوحة، وأمسيات شعرية وثقافية، ولقاءات حوارية مع عمداء الكليات للتأكيد على أهمية المشاركة الطلابية في جميع المجالات، كما يشهد تنظبم ندوة توعوية بكلية طب الاسنان للتعريف بمركز الدعم الأكاديمي والنفسي وندوة أخرى للتعريف بمخاطر الإدمان، كما تنظم كلية الصيدلة معرضا للادوات المكتبة ومستلزمات المعامل، وفي ختام اليوم تقام احتفالية كلية العلوم بعيد الخريجين في إطار الاحتفال بمئويتها.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذه الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى دمج الطلاب الجدد بسرعة في الحياة الجامعية، وإبراز قيم الانتماء والولاء، ودعم الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين التفوق العلمي والإبداع الفني والرياضي.

واختتم رئيس الجامعة كلماته بتوجيه الدعوة لجميع الطلاب للمشاركة الفعالة في الأنشطة بمختلف الكليات، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الجامعة، بما يعزز من تجربتهم التعليمية والإنسانية داخل الحرم الجامعي.