افحصى نفسك شهريا.. أعراض تكشف سرطان الثدي مبكرا

يعد سرطان الثدي من الأمراض الخطيرة التي شاع ظهورها بين السيدات والفتيات في السنوات الأخيرة لذا من المهم معرفة الأعراض التي تسهل الكشف المبكر لهذا المرض الخطير.

أعراض سرطان الثدي

وو فقا لما جاء في موقع مايو كلينك فقد تشمل أعراض سرطان الثدي عند النساء ما يلي:

كتلة أو تورم في الثدي أو الصدر أو الإبط

تغير في جلد الثدي، مثل التغميز فقد يبدو مثل قشر البرتقال أو الاحمرار وقد يكون من الصعب رؤيته على الجلد الأسود أو البني.



تغير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما.. إفرازات من الحلمة (إذا لم تكوني حاملاً أو مرضعة)، والتي قد تحتوي على دم.



تغير في شكل أو مظهر حلمة الثدي، مثل تحولها إلى الداخل (حلمة مقلوبة) أو ظهور طفح جلدي عليها (قد يبدو مثل الإكزيما).



الألم في الثدي أو الإبط الذي لا يزول أما ألم الثدي الذي يأتي ويختفي عادةً لا يكون من أعراض سرطان الثدي.



تنبيه

من المهم فحص ثدييكِ بانتظام لمعرفة ما هو طبيعي لديكِ و هذا يُسهّل عليكِ ملاحظة أي تغيرات