جامعة حلوان تكرم صدي البلد لجهودها فى إبراز مشروعات التعليم ودعم المسيرة البحثية

كرمت جامعة حلوان الكاتب الصحفى حسام الفقي مسؤل ملف الجامعات بموقع صدي البلد، بمناسبة حفل استقبال طلاب العام الجامعى 2025/ 2026.

وتسلم الزميل حسام الفقي درع التكريم من رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، والذي رحب بالطلاب في بداية حياتهم الجامعية وقدم لهم النصائح للاستفادة من المرحلة الجامعية فى تنمية مهاراتهم العلمية والعملية لتحقيق التميز فى سوق العمل وشهد الحفل.

وكشف المؤتمر الصحفى لرئيس الجامعة عن الكثير من الإنجازات التى حققتها الجامعة وهو ما ساهم في تقدمها بالتصنيفات الدولية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها برامج دراسية متميزة تسهم فى إكساب خريجى الجامعة القدرة على المنافسة فى سوق العمل.