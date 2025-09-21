قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

انعقاد المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب في 28 سبتمبر

أ ش أ

تنطلق فعاليات المؤتمر المهني الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، بالقاهرة في 28 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والدوليين.
وقال جواد الشهيلي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، إن هذا الحدث يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول مستقبل مهنة المحاسبة في المنطقة العربية، مضيفا: "نحن نؤمن بأن المحاسبين شركاء أساسيون في بناء اقتصاد شفاف ومستدام، قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي".
وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "الاستدامة والشفافية المالية والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية"، ليشكل منصة إقليمية ودولية رفيعة المستوى لمناقشة أحدث الممارسات والمعايير العالمية في مجالات المحاسبة والمراجعة، واستعراض الدور الحيوي للمحاسبين في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية المالية، فضلاً عن بحث آليات توظيف التحول الرقمي من أجل تطوير المهنة بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة بارزة من كبار المسؤولين، وممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب قيادات البورصة المصرية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، واتحاد بنوك مصر، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتطوير مهنة المحاسبة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
ويحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات المؤثرة عالميا بينهم الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين، ورئيسة لجنة المراجعين عبر الحدود التابعة للاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين، ورئيس الهيئة الأوروبية للمحاسبة، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
كما يشارك ممثلون عن البنك الدولي، ومعهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة، ومؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ما يمنح المؤتمر ثقلاً خاصاً باعتباره ملتقى لصانعي السياسات والخبراء.
و يشارك في المؤتمر كذلك ممثلون عن عدد من أعرق المنظمات المهنية العالمية، من بينها جمعية المحاسبين المعتمدين في إنجلترا، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، واتحاد المحاسبين لدول رابطة أسيان، إلى جانب الاتحاد الدولي للخبراء المحاسبين والمراجعين الناطقين بالفرنسية، ولم يغفل المؤتمر قضايا الاستدامة، حيث يحضر ممثلون عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بما يرسخ البعد البيئي كجزء أساسي من توجهات مهنة المحاسبة الحديثة.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 300 مشارك من قادة المال والأعمال، ومسؤولي الجهات الرقابية، والمحاسبين القانونيين من مصر ومختلف الدول العربية، إضافة إلى ممثلي المنظمات العالمية.
 

المؤتمر المهني الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب رئيس مجلس الوزراء

