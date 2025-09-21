قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
أخبار العالم

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

 تعرضت عدة مطارات أوروبية رئيسية، بما في ذلك مطار بروكسل في بلجيكا ومطار هيثرو في لندن، لهجوم سيبراني اليوم /السبت/ مما أدى إلى تأخيرات وإلغاءات للرحلات الجوية.
وذكر مطار بروكسل - في بيان أوردته مجلة بولتيكو الأوروبية - أن الهجوم استهدف مزود الخدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود على الطائرات، ونتيجة للهجوم، أصبح من الممكن إجراء التسجيل والصعود يدويًا فقط، مما أدى إلى تأثير كبير على جدول الرحلات، وأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات الجوية، مما سيتسبب للأسف في تأخيرات أو إلغاءات للرحلات.
وأوضحت المتحدثة باسم المطار، أرياني غوسينز، بأنه تم إلغاء 10 رحلات مغادرة من مطار بروكسل وتأخر 17 رحلة لأكثر من ساعة اليوم /السبت/.
وأفادت وكالة سلامة الطيران الأوروبية يوركونترول، بأن مطار بروكسل طلب من شركات الطيران إلغاء نصف رحلاتها المخطط لها بسبب هذه الاضطرابات، وهو الإجراء الذي سيظل ساريًا حتى الساعة 4 صباحًا يوم الاثنين. 
من جانبها، ذكرت إدارة مطار هيثرو في لندن - على موقعها الإلكتروني - أن شركة "كولينز إيروسبيس"، التي تقدم خدمات تسجيل الوصول والصعود للطائرات في عدة مطارات، كانت "تواجه مشكلة فنية قد تسبب تأخيرات للركاب المغادرين".
وقالت المتحدثة باسم "كولينز إيروسبيس" إن الشركة أصبحت على دراية بـ "تعطل سيبراني" في برنامج "MUSE" المستخدم في بعض المطارات، وأكدت أنها "تعمل بنشاط على حل المشكلة واستعادة الوظائف الكاملة للعملاء في أسرع وقت ممكن".
وأكدت يوركونترول - في بيان لها - أن مطارات بروكسل وبرلين ودبلن ولندن هيثرو قد أبلغت عن اضطرابات في أنظمتها التقنية، موضحة أنه لا توجد حاليًا أي قيود على حركة المرور الجوي في الشبكة الأوروبية.
وأفاد مطار برلين براندنبورج أيضًا بوجود أوقات انتظار أطول عند تسجيل الوصول "بسبب مشكلة فنية لدى مزود النظام الذي يعمل عبر أوروبا"، ونصحت المطارات الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.
 

