بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

تألق كل من النجمان أصالة وأحمد سعد في احتفالية اليوم الوطني السعودي، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" ورفعت شعار كامل العدد، برعاية مراسي البحر الأحمر.

وصعد في بداية الحفل النجم أحمد سعد إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم أشهر أغانيه: وسع وسع، بحبك يا صاحبي، أخويا، مكسرات، صدقيني، سايرينا يا دنيا، وغيرها من الأغاني.

بينما صعدت إلى المسرح النجمة أصالة وقدمت أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور، وأبرزها: شكرا، أكتر، عقوبة، سؤال بسيط، بنت أكابر.

وتشاركا كلا النجمان في تقديم أغنيتهما الشهيرة "سبب فرحتي" على المسرح، في أجواء مليئة بالفرح ووسط تفاعل الجمهور.

ومن جانبهما، أعرب كلاهما عن سعادتهما البالغة بإحيائهما احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي "ليالي مراسي" وإقامتها على الأراضي المصرية حبًا في الشعب السعودي.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار للاستمتاع بفصل الصيف لأطول مدة ممكنة.

ويُذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، وائل جسار، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، راغب علامة، أمينة.