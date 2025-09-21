قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
شاهد أجواء تحية العلم وطابور الصباح في أول يوم دراسة بمدرسة المتفوقين بأكتوبر
بالصور

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
قسم الفن

تألق كل من النجمان أصالة وأحمد سعد في احتفالية اليوم الوطني السعودي، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" ورفعت شعار كامل العدد، برعاية مراسي البحر الأحمر.

وصعد في بداية الحفل النجم أحمد سعد إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم أشهر أغانيه: وسع وسع، بحبك يا صاحبي، أخويا، مكسرات، صدقيني، سايرينا يا دنيا، وغيرها من الأغاني.

أحمد سعد 
أصالة

بينما صعدت إلى المسرح النجمة أصالة وقدمت أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور، وأبرزها: شكرا، أكتر، عقوبة، سؤال بسيط، بنت أكابر.

وتشاركا كلا النجمان في تقديم أغنيتهما الشهيرة "سبب فرحتي" على المسرح، في أجواء مليئة بالفرح ووسط تفاعل الجمهور.

ومن جانبهما، أعرب كلاهما عن سعادتهما البالغة بإحيائهما احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي "ليالي مراسي" وإقامتها على الأراضي المصرية حبًا في الشعب السعودي.

أصالة 
أحمد سعد 

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار للاستمتاع بفصل الصيف لأطول مدة ممكنة.

ويُذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، وائل جسار، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، راغب علامة، أمينة.

