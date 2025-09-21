قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب

ولاء عبد الكريم

 أكد حازم المنوفي، عضو شعب السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية  أن أسعار التوابل والبهارات بالسوق المصري تشهد حالة من الاستقرار الواضح خلال الفترة الحالية، موضحًا أن المعروض يلبي احتياجات السوق بما يضمن استقرار مستويات البيع للمستهلكين دون زيادات تذكر.

وأشار المنوفي إلى أن الأصناف الرئيسية واصلت استقرارها، حيث بلغ سعر الزبيب 1850 جنيهًا للكيلو، الهيل 1650 جنيهًا، الفلفل الأبيض 500 جنيه، جوزة الطيب 500 جنيه، القرنفل 450 جنيهًا، الورد الجاف 225 جنيهًا، جوز الهند 245 جنيهًا، الكاكاو 150 جنيهًا، الزنجبيل 145 جنيهًا، والقرفة العود 130 جنيهًا، بينما سجل الكمون البلدي 155 جنيهًا، والكركم الهندي 105 جنيهات، والينسون البلدي 100 جنيه، والشطة الصعيدي 60 جنيهًا.

وأضاف أن قائمة الأسعار استقرت أيضًا عند مستوياتها السابقة، حيث بلغ الفلفل البرازيلي 380 جنيهًا، الفلفل الفتنامي 340 جنيهًا، الكزبرة الهندي 62 جنيهًا، الكزبرة السوري 54 جنيهًا، حب الرشاد 115 جنيهًا، القطونة 250 جنيهًا، البندق الشيبا 150 جنيهًا، القرفة السيجار 225 جنيهًا، الشاي الأخضر 150 جنيهًا، سبع بهارات 115 جنيهًا، بينما بلغ البسمتي 1121 نحو 54 جنيهًا، والبسمتي br11 حوالي 38 جنيهًا.

كما سجلت باقي المنتجات استقرارًا، حيث بلغ سعر ملح الليمون 29 جنيهًا، الكربونات 25 جنيهًا، عسل الجلوكوز 29 جنيهًا، الاسبونج الأبيض 550 جنيهًا، الاسبونج البني 650 جنيهًا، الشطة القرون 90 جنيهًا، اللوري 90 جنيهًا، الفول الصويا 42 جنيهًا، الزعتر 80 جنيهًا، الروزماري 80 جنيهًا، الشبة الناعمة 50 جنيهًا، الشبة الحصى 40 جنيهًا، الكراوية 75 جنيهًا، الشمر 50 جنيهًا، الحلبة المغات 85 جنيهًا، المغات 120 جنيهًا، الدوم الأسواني 68 جنيهًا، حبة البركة 145 جنيهًا، الملح الصيني 60 جنيهًا، الحنة 50 جنيهًا، الملوخية 45 جنيهًا، الفارسيمل 95 جنيهًا، الجيلياتين 120 جنيهًا، الشوكيت شيبس 615 جنيهًا، الكركدية الأسواني لوزة 175 جنيهًا.

وتابع المنوفي أن قائمة الأسعار تضمنت أيضًا استقرار الفنكوش السادة عند 420 جنيهًا، الفنكوش الألوان 470 جنيهًا، السلامكة 85 جنيهًا، الجنزبيل الناعم 170 جنيهًا، القرفة الناعمة 120 جنيهًا، الكبابة الصيني 420 جنيهًا، الدنكار 85 جنيهًا، السمسم الأبيض 95 جنيهًا، السمسم المحمص 150 جنيهًا، كريم شانتية 10 كجم 900 جنيه، كريم شانتية بسكر 6 كجم 450 جنيهًا، البن الأبيض الفاتح 260 جنيهًا، والشوكولاتة القابلة 280 جنيهًا.

وشدد عضو شعبة العطارة على أن حالة الاستقرار الحالية تعكس التوازن بين المعروض والطلب، مؤكدًا أن السوق لم يشهد أي زيادات استثنائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشعبة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية للتأكد من استمرار استقرار الأسعار وضمان توافر المخزون الاستراتيجي الذي يحمي المستهلكين من أي تقلبات مستقبلية.

