اقتصاد

وزير التموين: رفع كفاءة منظومة التوزيع وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة

شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلي
شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلي
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة لها، سواء شركات الجملة أو شركات المجمعات الاستهلاكية، وكذلك ممثلي شركات مطاحن القطاع الخاص، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير منظومة تداول السلع وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وضمان توافرها بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات التابعة وتعزيز دورها في توفير السلع وضبط الأسواق، موجهًا بضرورة رفع كفاءة منظومة التوزيع وزيادة معدلات الضخ اليومي من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع منافذ شركتي الجملة، مع التوسع في المعروض من السلع الأساسية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين الشركة القابضة والشركات التابعة بما يضمن سرعة التدخل لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تطوير آليات الرقابة الداخلية وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في المتابعة والتوزيع.

حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين،  طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب وعضو مجلس النواب، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ مجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

كما حضر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية  أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، وعادل الخطيب العضو المنتدب لشئون المطاحن والمضارب والسلع.

ومن جانب الشركات التابعة:

عن الشركة المصرية لتجارة الجملة الأستاذ طاهر خلف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء محمد السيد العضو المنتدب التنفيذي.

وعن الشركة العامة لتجارة الجملة الأستاذ خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي.

وعن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية اللواء إيهاب عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمحاسب يوسف علي حسين العضو المنتدب التنفيذي.

وعن شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية اللواء أشرف عزت رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء عصام توفيق زهران العضو المنتدب التنفيذي.

عن الشركة المصرية للحوم والدواجن الدكتور امير اسكندر رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس عادل رشدي العضو المنتدب التنفيذي.

وفي ختام الاجتماع وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة عقد اجتماعات دورية مع قيادات الشركة القابضة والشركات التابعة لمراجعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتحقيق انضباط أكبر في الأسواق، مع استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

