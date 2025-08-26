قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري

شريف فاروق
شريف فاروق
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود الوزارة في مواجهة حالات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة الرقابية المعنية.

حضر الاجتماع  إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و احمد جلال المستشار القانوني للوزير، و حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وشدد وزير التموين على أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة لما يمثله من خطورة على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين.

واستعرض الحضور آليات تكثيف حملات الرقابة المشتركة على الأسواق، وتشديد العقوبات على التجار المخالفين، مع تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلك.

في سياق متصل، وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة، مؤكدًا أن رفع وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري، وأن التعاون بين الأجهزة الرقابية والجمهور يضمن أسواقًا مستقرة.

وأكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع، مشددًا على أن العمل يجري في إطار تكامل وتعاون مستمر بين جميع الجهات لضمان أسواق آمنة وعادلة.

شريف فاروق وزير التموين التجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

صورة أرشيفية

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس

ترشيحاتنا

حلاوة المولد النبوي

فتاوى وأحكام..عند النوم أشعر أن شخصًا يكتفني ولا أتحرك ماذا أفعل؟ الافتاء تقدم 3 نصائح..ما حكم شراء حلاوة المولد النبوي من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء؟..هل الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فى الصلاة؟

وكيل الأزهر يتفقد ملتقى «قادرون باختلاف» ويؤكد: دعم ذوي الهمم واجب مؤسسي ورسالة إنسانية

وكيل الأزهر يتفقد ملتقى «قادرون باختلاف» ويؤكد: دعمهم واجب ورسالة إنسانية

علي جمعة

أدوات وأساليب تربوية في منهج النبي ﷺ.. يوضحها علي جمعة

بالصور

خطوات لمعان الشعر في المنزل

خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد