الإسكان: قرار وزاري بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني

أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني لمراعاة ظروف المواطنين وتشجيعاً على البناء بترخيص، كما تضمن القرار تقديرا للقيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يتوافق مع تصنيف تلك المدن وبمنظور يتناسب مع مستوى وطبيعة تلك المدن.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن المادة الأولي من القرار الوزاري تنص علي الآتي :" تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى والأعمال شاملاً أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمبانى وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالاتي:-1400 جنيه ( ألف وأربعمائة جنيه ) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، و1000 جنيه ( ألف جنيه ) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق باقي المحافظات فيما عدا محافظات الوجه القبلي، و800 جنيه ( ثمانمائة جنيه ) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات الوجه القبلي.