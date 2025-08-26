قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: قرار وزاري بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني لمراعاة ظروف المواطنين وتشجيعاً على البناء بترخيص، كما تضمن القرار تقديرا للقيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يتوافق مع تصنيف تلك المدن وبمنظور يتناسب مع مستوى وطبيعة تلك المدن. 

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن المادة الأولي من القرار الوزاري تنص علي الآتي :" تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى والأعمال شاملاً أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمبانى وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالاتي:-1400 جنيه ( ألف وأربعمائة جنيه ) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، و1000 جنيه ( ألف جنيه ) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق باقي المحافظات فيما عدا محافظات الوجه القبلي، و800 جنيه ( ثمانمائة جنيه ) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات الوجه القبلي.

شريف الشربينى المجتمعات العمرانية نفيسة هاشم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

صورة أرشيفية

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس

ترشيحاتنا

تطوير عقارى

باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه.. ÈLM للتطوير العقاري تكشف عن مشروعها الأول «ÈLM Tree» بإطلالات طبيعية وأسعار تنافسية في غرب القاهرة

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يشكر محافظ الإسماعيلية لدعم معلمي المحافظة

سعر الحديد في مصر أغسطس 2025

سعر الحديد في مصر أغسطس 2025

بالصور

خطوات لمعان الشعر في المنزل

خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد