وزير التموين ومحافظ مطروح يتفقدان «سوق اليوم الواحد»ومعرض«أهلاً مدارس»

قام اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجولة تفقدية لمحافظة مطروح بصحبة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك في إطار الزيارات الميدانية المتتابعة تأكيدًا لاهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح الواعدة ومتابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، افتتح الوزير و اللواء المحافظ سوق اليوم الواحد بما يضمه من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية بمطروح وتجار المحافظة وتحت إشراف مديرية التموين.

وأكد الدكتور الوزير استمرار الدفع بأسواق اليوم الواحد والتوسع في العربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يضمن تعزيز الإتاحة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما افتتح الدكتور شريف فاروق واللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض «أهلاً مدارس» استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث يوفر المعرض المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك ضمن جهود الوزارة للتيسير على الأسر وتحقيق التوازن في الأسواق قبل موسم الدراسة.

وفي سياق تطوير الخدمات المميكنة للتجار والمواطنين، افتتح الوزير و المحافظ مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية بمطروح، والذي يعد مجمع خدمات متكامل يضم خدمات السجل التجاري، إلى جانب شبابيك خدمات الشهر العقاري والضرائب وخدمات الغرفة التجارية. ويستوعب المكتب أكثر من 100 عميل يوميًا، ويقدم تجربة خدمية متطورة تعتمد على ميكنة الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، بما يرفع جودة الخدمة المقدمة؛ وذلك اتساقًا مع خطة الوزارة للتحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الوزير خلال الجولة أن هذه المشروعات والخدمات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف تعزيز الأمن السلعي، وتوسيع شبكة الإتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، فضلًا عن دعم التكامل بين جهات الدولة والشركاء من القطاع الخاص والغرف التجارية.

واختتم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، كلمته بالتأكيد على أن هذه الزيارة تعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع، مشيدًا بجهود وزارة التموين في تطوير الخدمات وتعزيز الإتاحة، بما يلبّي تطلعات أهالي مطروح.