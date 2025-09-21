أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

ارتفعت أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك بمتوسط 17 قرشا تقريبا، في اول يوم عمل عقب انتهاء الاجازة الأسبوعية للبنوك.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الاول 48.23 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.19 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع.