قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك بمتوسط 17 قرشا تقريبا، في اول يوم عمل عقب انتهاء الاجازة الأسبوعية للبنوك.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي  48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك قناة السويس   48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الاول  48.23 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.19 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار اليوم الاحد سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الان سعر الدولار البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

ترشيحاتنا

وسام ابو علي

عبد الباسط : وسام أبو علي بدأ التأقلم مع كولومبوس الأمريكي بعد انتقاله من الأهلي

شوبير

شوبير يكشف عن دور سيد عبد الحفيظ في انتخابات الأهلي المقبلة

الغندور

خالد الغندور: الزمالك يواجه أزمة كبيرة | تفاصيل

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد