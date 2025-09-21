خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

تداول عدد من أهالي مدينة السادات في محافظة المنوفية فيديو يوضح اعتداء مرافق مريض علي ممرضة داخل المستشفي.

وأكد أحد الأهالي خلال منشور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه حديث اعتداء بمستشفي السادات العام علي ممرضة بواسطة مرافق لحالة محتجزة داخل القسم الداخلي وخطف هاتف الممرضة واحداث جرح قطعي بالرقبة منه.

فيما تم فحص الفيديو من قبل قوات الأمن حيث أكد مصدر أنه تم الصلح بين الممرضة والمرافق عقب تحرير محضر رسمي بقسم الشرطة.

وأضاف المصدر، أنه تم تحرير محضر وتم الصلح بين الطرفين في محضر رسمي بقسم الشرطة.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة السادات بتحرير محضر باعتداء شخص مرافق لحالة علي ممرضة أثناء تأدية عملها وخطف هاتفها المحمول.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.