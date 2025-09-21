العاملين بالنقل البري ثمن دور الرئيس السيسي في مناصرة القضية الفلسطينية

شارك وفد من النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، وعضوية كل من سمير منطاش نائب رئيس النقابة، بسيوني حمد سكرتير العلاقات الدولية، وعادل عيسى أمين صندوق النقابة، في فعاليات مؤتمر اتحاد النقابات العالمي بمدينة لارنكا بقبرص.

يعقد المؤتمر بمشاركة وفود من عدة دول من بينها: سوريا، لبنان، البحرين، السعودية، فلسطين، الأردن، المغرب، وغيرها من الدول.

وأكد الدوكار، أهمية تعزيز التعاون بين النقابات العمالية بتلك الدول وتبادل الثقافات والخبرات، مشيرا إلى أن الحريات النقابية ستظل في طليعة النضال مما يعكس التزام التنظيمات النقابية بالقيم والمبادئ التي تصل بنا إلى السلام وإنهاء الحروب وهذا ما يتجسد عمليا من خلال التضامن مع الشعب الفلسطيني، وجميع الشعوب التي تعاني من الحروب والتدخلات الإمبريالية.

وأدان الدوكار والمشاركون ما يحدث من إبادة جماعية وانتهاك لحقوق الإنسانية بفلسطين ومخالفة الأعراف والقوانين الدولية.

وثمن الدوكار - خلال المؤتمر -'دور مصر وما تقوم به بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناصرة القضية الفلسطينية

وحق الفلسطينين في اقامة دولة مستقلة، وإدانة الانتهاكات الصهيونية بجميع أشكالها.

ودعا اتحاد النقابات العالمي بالتكاتف من أجل مواصلة المسيرة النضالية من أجل القيم والمثل العليا لخلق عالم يحصد العمال ثمار عملهم لكي يعيشوا في سلام ووئام.